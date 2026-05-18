Albenga, Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas

Albenga. Sbarca a Albenga Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

Il prossimo appuntamento, che si svolgerà giovedì 21 maggio dalle 15 in via Leonardo Da Vinci 13, avrà come tema il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Nel settore energetico è infatti cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Una pratica illegittima che il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica.

Attraverso l’incontro con consulenti Enel esperti del settore e il Tenente Colonnello Paolo Belgi, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete. All’evento sarà presente anche l’assessore ai servizi sociali del comune, Marta Gaia.

Il workshop è gratuito.