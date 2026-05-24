Albenga, Ciangherotti (FI): “Viale Pontelungo e il commercio che cambia: serve fermare il degrado prima che sia troppo tardi”

Albenga. “Da tempo ricevo costantemente segnalazioni e istantanee da residenti e commercianti esasperati in diversi quartieri di Albenga, e soprattutto in viale Pontelungo. Le immagini raccontano sempre la stessa scena: persone ubriache che, dopo aver acquistato birre e alcolici nelle ore serali da questi minimarket stranieri, si spostano sulle soglie degli esercizi commerciali italiani chiusi, bivaccano, urlano, sporcano e poi se ne vanno lasciando a terra bottiglie, lattine, cartacce e ogni sorta di rifiuto. Una zona che fino al 2010 era tra le vie più commerciali e vive di Albenga oggi appare progressivamente trasformata, impoverita e lasciata scivolare nel degrado. Non è più solo una questione commerciale: è una questione di vivibilità, decoro urbano, sicurezza e rispetto per chi in quel quartiere abita, lavora, investe e paga le tasse”. Così Eraldo Ciangherotti, esponente di Forza Italia e professionista con studio proprio in viale Pontelungo.

“Da qui parte una domanda che Albenga non può più evitare: che cosa sta diventando il nostro tessuto commerciale? – si chiede Ciangherotti – Ad Albenga il fenomeno è ormai sotto gli occhi di tutti. Sempre più attività gestite da cittadini del Bangladesh stanno prendendo piede: minimarket, negozi di alimentari, bazar, phone center, money transfer, piccoli esercizi aperti fino a tardi. Una presenza crescente che racconta una trasformazione profonda del tessuto commerciale cittadino. Il punto non è criminalizzare chi lavora, apre una saracinesca e cerca legittimamente un futuro migliore. Il punto è chiedersi che cosa stia accadendo al commercio tradizionale albenganese, alle botteghe storiche, alle attività familiari che per decenni hanno dato identità, servizio e presidio sociale ai nostri quartieri”.

“Perché se da una parte queste nuove attività rispondono a una domanda reale, dall’altra pongono domande precise: quali controlli vengono effettuati? Le regole sono uguali per tutti? Orari, contratti, fiscalità, igiene, sicurezza, vendita di alcolici, occupazione del suolo pubblico e tracciabilità dei flussi economici vengono verificati con la stessa attenzione con cui vengono controllati i commercianti italiani?”.

Secondo Ciangherotti “una prima misura concreta andrebbe valutata subito: la chiusura alle ore 20 degli esercizi che vendono alcolici da asporto in quelle zone più esposte al degrado. Non sarebbe la soluzione definitiva, ma rappresenterebbe un primo strumento utile per arginare il problema, ridurre gli assembramenti serali, tutelare i residenti e restituire un minimo di ordine a strade che oggi sembrano abbandonate a sé stesse. Il fenomeno non riguarda solo Albenga. In molte città italiane una parte consistente dei guadagni prodotti dalle attività commerciali straniere viene trasferita nei Paesi d’origine attraverso canali di money transfer. È legittimo, se tutto avviene nel rispetto della legge. Ma è anche un dato politico ed economico: ricchezza prodotta sul territorio che spesso non viene reinvestita sul territorio”.

“Albenga deve interrogarsi su questo. Non per alzare muri, ma per difendere equilibrio, legalità e identità commerciale. Una città viva non si costruisce lasciando che intere vie cambino volto senza una visione, senza programmazione, senza controlli e senza una politica seria per sostenere i piccoli commercianti locali. Serve un’amministrazione capace di governare il fenomeno, non di subirlo. Servono controlli regolari, regole chiare, pari condizioni per tutti e un piano vero per rilanciare il commercio albenganese. Perché integrazione non significa sostituzione silenziosa del tessuto economico locale. Integrazione significa rispetto delle regole, partecipazione alla vita della comunità e contributo reale alla crescita della città”.

“Albenga non può permettersi di diventare una città dove chi ha sempre investito, pagato tasse, creato lavoro e tenuto aperta una vetrina viene lasciato solo. Il commercio è identità, sicurezza, decoro e comunità. E quando cambia il commercio, cambia anche l’anima di una città”, conclude Ciangherotti.