Albenga, bimbo di 5 anni cade da un gioco al parco e finisce in ospedale. Il padre: “Presenterò denuncia”

Albenga. Paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio, al parco giochi Peter Pan di Albenga, dove un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo una caduta da una delle strutture presenti nell’area giochi.

Secondo quanto riferito dal padre, presente nel parco al momento dell’incidente, il bambino è stato trasportato prima al punto di primo intervento di Albenga e poi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, fino al ricovero nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, dove si trova tuttora in osservazione, come confermato da Asl3 a IVG.

Sempre dall’Asl, fanno sapere che il bambino è stabile ma sottoposto ad accertamenti e dovrà ancora effettuare alcuni esami.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato, attraverso i social, il padre del bambino, Gabriele Trunzo Calvi: “Non è normale portare il proprio figlio al parco giochi e finire in ospedale perché i giochi non sono sicuri, le protezioni sono mancanti e loro rischiano di farsi davvero male. Ieri pomeriggio mentre Giulio giocava sulla casetta/nave è caduto dal buco dove qualche genio ha pensato bene di rimuovere le protezioni o non sostituirle ed ora è ricoverato a Savona perché cadendo si è procurato due lesioni alla milza”, ha scritto sul suo profilo facebook.

Nel post pubblicato sui social, il padre ha aggiunto: “Dopo aver segnalato l’accaduto ai vigili, il gioco è stato chiuso. Sempre dopo, sempre troppo tardi. Ed è comunque andata bene così, perché se invece che di schiena fosse caduto di testa, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Un parco giochi dovrebbe essere il posto più sicuro per le famiglie. Soprattutto il Peter Pan che è il principale. È una vergogna. E non finisce qua, non così”.

Il padre, infatti, ha annunciato – ai microfoni di IVG – l’intenzione di presentare denuncia: “Non è normale portare un bambino in un parco giochi e finire ricoverati a Savona. Ora sono ancora in ospedale, ma non appena sarà possibile presenterò subito denuncia”.

“L’amministrazione comunale – fanno sapere a IVG dal Comune d Albenga – augura al bambino una pronta e completa guarigione. Si precisa che il Comune ha affidato a una ditta specializzata il servizio di verifica e manutenzione dei giochi presenti nei parchi cittadini. L’incarico prevede controlli periodici a cui seguono manutenzioni ordinarie o straordinarie. Purtroppo, alcune attrezzature vengono talvolta danneggiate da atti vandalici o manomissioni che possono verificarsi successivamente ai controlli effettuati“.

Dopo l’incidente è stato apposto un nastro segnaletico bianco-rosso nel punto del gioco dove mancava la protezione.

L’incidente ha riportato l’attenzione sulle condizioni dei parchi gioco cittadini. Nei giorni scorsi il consigliere comunale di minoranza Guido Lugani aveva infatti segnalato criticità e problemi legati alla sicurezza e alla manutenzione di alcune aree gioco di Albenga, tra cui lo stesso Peter Pan.