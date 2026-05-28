Albenga, aperta la procedura per l’assegnazione delle concessioni delle aree ad uso campeggio: 10 lotti

Albenga. Il Comune di Albenga informa che è stata avviata la procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alle aree ad uso campeggio presenti sul territorio comunale.

La procedura riguarda complessivamente 10 lotti ed è pubblicata sul sito del Comune di Albenga (Portale gare telematiche CUC Albenga).

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il prossimo 26 giugno.

Potranno partecipare all’assegnazione delle aree oggetto della gara esclusivamente i titolari di attività turistico-ricettive all’aperto situate entro una distanza massima di 300 metri dai confini dell’area per la quale si presenta domanda.

Anche per questa procedura, così come già previsto per le concessioni degli stabilimenti balneari, si intendono valorizzare progetti in grado di coniugare la riqualificazione delle aree oggetto di concessione con interventi di manutenzione e miglioramento di spazi pubblici e collettivi.

Saranno quindi premiate le proposte che prevedranno interventi a beneficio del territorio e della comunità, quali la cura e il miglioramento di spiagge libere, aree verdi, passeggiata a mare e ulteriori spazi pubblici, con l’obiettivo di generare ricadute positive diffuse sotto il profilo turistico, ambientale e urbano.