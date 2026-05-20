Alassio, torna il campo solare: iscrizioni aperte dal 25 maggio

Alassio. Torna anche per l’estate 2026 ad Alassio il “Campo Sole”, il servizio estivo comunale promosso dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche e rivolto ai bambini dai 3 tre anni compiuti al momento dell’accesso al servizio Campo Sole a quelli nati entro il 31.12.2013, con almeno uno o entrambi i genitori lavoratori, a seconda della situazione familiare.

Il campo estivo si svolgerà in spiaggia e nelle strutture scolastiche nei mesi di luglio e agosto e comprende attività ludiche, educative, motorie, di animazione e uscite didattiche. Durante lo svolgimento di tutto il campo solare i bambini saranno affidati a personale qualificato che si occuperà di coordinare le attività in programma e di vigilare sui minori. I partecipanti al campo estivo potranno usufruire del servizio di mensa, e, previa espressa richiesta, del servizio trasporto, entrambi compresi nella quota mensile. Le attività avranno sede nel plesso Ollandini, sito in via Gastaldi, e si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle ore 16:45 circa.

Per ragioni organizzative, logistiche e di sicurezza, l’iniziativa potrà accogliere fino a 110 bambini nel mese di luglio e fino a 100 bambini nel mese di agosto.

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 maggio, dalle ore 8, al 9 giugno fino alle ore 12. Tutte le informazioni e i dettagli del servizio sono disponibili nella pagina dedicata del portale del Comune di Alassio nella sezione “Avvisi e Novità” o scrivendo all’indirizzo email scolastico@comune.alassio.sv.it.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, dichiara: “Siamo soddisfatti di poter proporre anche quest’anno l’appuntamento sempre molto atteso del Campo Sole, pensato per offrire ai bambini di Alassio un’estate all’insegna del gioco, della socializzazione e delle attività educative in un ambiente sicuro e qualificato. Ringrazio l’assessore al Bilancio, Patrizia Mordente, per aver individuato nuovamente le risorse necessarie a sostenere questa iniziativa, così come l’Ufficio Politiche Scolastiche per il prezioso lavoro organizzativo svolto, che ci permettono di garantire un servizio di alto livello e di offrire un’opportunità concreta alle famiglie per far vivere ai loro bambini un’estate all’insegna del divertimento più spensierato in assoluta sicurezza”.