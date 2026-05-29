Alassio, questa mattina l’ultimo saluto al giornalista Guglielmo “Willy” Olivero

Alassio-Albenga. Per l’ultimo saluto a Guglielmo “Willy” Olivero non sono mancati gli amici di una vita, i vecchi colleghi giornalisti, della carta stampata e online, rappresentanti della politica, i vicini di casa di Albenga e i parenti di Alassio – città dove Willy aveva studiato e vissuto i suoi primi anni di vita, quando il padre lavorava in una banca alassina.

Una cerimonia, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Immacolata, raccolta e intima, profondamente segnata dalla commozione e dallo sgomento per una scomparsa arrivata in modo del tutto inatteso.

A celebrare la messa funebre è stato il viceparroco, Padre Alberto Minuzzo, che durante l’omelia ha voluto ricordare la bontà d’animo, la generosità e la grande passione di Willy per gli animali, in particolare per il suo amato gatto. Il sacerdote ha anche accennato al profondo dolore che il giornalista aveva affrontato per la perdita dei genitori.

Parole di conforto sono state rivolte alla zia novantottenne, unica parente stretta del giornalista, presente alla cerimonia insieme alla figlia, al marito e al nipote. Willy, firma storica che per tanti anni ha legato il suo nome a La Stampa, aveva successivamente collaborato con la testata Trucioli.it, più di recente con Lokkio, i cui editori erano presenti al funerale per rendergli omaggio.

Per i tanti giornalisti intervenuti, il momento del dolore si è trasformato anche in un’occasione di ritrovo dopo molto tempo; un modo per stringersi coralmente nel ricordo di un collega stimato e benvoluto da tutti.