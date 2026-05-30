Alassio, le attività motorie della Gesco hanno festeggiato 30 anni di vita

Alassio. Compie 30 anni il progetto di attività motorie della Gesco. Un traguardo festeggiato con una serata conviviale e danzante organizzata nel salone delle opere parrocchiali Sant’Ambrogio.

Un percorso fortemente voluto dai vertici della società partecipata del Comune di Alassio indirizzato a uomini e donne over 55. Le attività si sono divise tra la piscina e il Palazzetto dello sport Lorenzo Ravizza gestite da istruttori qualificati che, anche quest’anno, hanno avviato un programma curato nei minimi dettagli.

Alla festa dei 30 anni era presente l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, che ha sottolineato il valore di una iniziativa così importante che valorizza il benessere e la socialità degli iscritti al percorso delle attività motorie.

Erano presenti un centinaio di persone che hanno dimostrato entusiasmo, energia, partecipazione e aggregazione. Insieme al momento conviviale non è potuto mancare quello del divertimento.

Il party è proseguito, infatti, con una serata danzante con gli insegnanti di ballo latino-americano, karaoke e ovviamente una torta di compleanno per i 30 anni del progetto delle attività motorie.