Alassio, incidente sulla via Aurelia: perde il controllo del furgone e si schianta contro il muro

Alassio-Albenga. Incidente stradale nella mattinata odierna (31 maggio), sulla via Aurelia, nel tratto che collega Albenga e Alassio, intorno alle 9,30.
Stando a quanto riferito, l’autista di un furgone, per cause da chiarire (forse a causa di un malore), all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro il muro laterale.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato per svolgere i rilievi del caso.
Per fortuna, la persona ferita non ha riportato traumi giudicati gravi e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Il sinistro ha dato vita a comprensibili disagi al traffico lungo la via Aurelia, sia in direzione Albenga che in direzione Alassio.