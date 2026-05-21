Alassio, conclusi i lavori per l’adeguamento sistemo all’istituto alberghiero: “Scuola più sicura e moderna”

Alassio. Lo stabile di via Neghelli ad Alassio, sede della Sezione Alberghiera dell’I.S.S. “Giancardi–Galilei– Aicardi”, è stato interessato, nel triennio 2023–2025, da un importante intervento di adeguamento sismico che ha coinvolto l’intera struttura.

Le opere, concluse in anticipo e con esito positivo, hanno comportato una spesa di circa euro 1.350.000,00, al netto dell’IVA, interamente finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra gli interventi più significativi si evidenzia l’installazione di controventature in acciaio, ancorate alle facciate dell’edificio nelle aree individuate in fase di progettazione. Tali strutture poggiano su nuove fondazioni in calcestruzzo armato, dotate di micropali di ancoraggio al terreno. Ulteriori lavorazioni hanno riguardato la realizzazione di rasature “antiribaltamento” in corrispondenza delle murature perimetrali, interventi locali di consolidamento di alcune travi dei solai interni, nonché la posa di nuove reti di tenuta dei rivestimenti lapidei esistenti.

L’intervento è stato completato dal rifacimento integrale delle facciate dell’edificio. Grazie alle opere realizzate, lo stabile risulta oggi adeguato alle normative sismiche vigenti, garantendo maggiori livelli di sicurezza e una migliore qualità strutturale complessiva. «Si tratta di un risultato significativo e non banale, soprattutto se si considerano le tempistiche di realizzazione, frutto dell’efficacia amministrativa e della qualità del lavoro svolto dai nostri uffici, che sono riusciti a programmare la conclusione dell’intervento ben prima del termine di marzo 2026, originariamente previsto per gli obiettivi europei del PNRR», dichiara il presidente Olivieri.