Alassio, attivazione di nuova Area Pedonale Urbana e sistema di controllo elettronico in via Roma angolo via Boselli

Alassio. Ad Alassio è stata istituita una nuova Area Pedonale Urbana in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Boselli, con l’attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi.

L’impianto di rilevazione elettronica dei transiti sarà avviato nei prossimi giorni e sarà preceduto da un periodo di pre-esercizio della durata di circa 15 giorni, finalizzato alla fase informativa e di adeguamento da parte dell’utenza.

“Questo intervento – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – rientra nel più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di migliorare sempre di più la vivibilità dell’area, rendendo gli spazi pubblici ancora più ordinati, sicuri e fruibili da parte di residenti e visitatori”.