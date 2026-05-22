Al via nuovo bando del Comune di Laigueglia per la co-progettazione culturale e sociale del territorio

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia apre le porte alla co-progettazione culturale e sociale del territorio con un nuovo avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore. L’obiettivo è costruire insieme attività culturali e ricreative capaci di coinvolgere residenti, visitatori, giovani e famiglie, valorizzando identità, creatività e partecipazione.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU.

Le attività si svolgeranno negli spazi appena ristrutturati di Palazzo Musso Piantelli, in via Domenico Preve 15. Al primo piano saranno disponibili la sala immersiva, lo spazio laboratoriale e l’Orto Robotico del Sea Lab, mentre il secondo piano ospita due appartamenti destinati a residenze d’artista, accademici e studiosi. Il progetto potrà inoltre contare sugli strumenti digitali già attivati, tra cui sito web, canali social, app dedicata e perfino un’unità di pedalò collegata alle attività di promozione e divulgazione.

Il percorso di co-progettazione dovrà dare vita a iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità e favorire l’interazione sociale, promuovendo eventi culturali accessibili sia alla popolazione locale sia ai visitatori. Dovrà inoltre prevedere la realizzazione di almeno tre iniziative annuali dedicate a bambini e giovani, almeno tre iniziative annuali incentrate su creatività, artigianato e tradizioni locali, nonché azioni concrete volte a garantire e migliorare l’accessibilità.

La collaborazione avrà carattere sperimentale e durata biennale, dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2028.

Possono partecipare gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che abbiano almeno un anno di esperienza documentata nell’organizzazione di attività analoghe.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it entro le ore 24 dell’11 giugno 2026.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Laigueglia.

È inoltre possibile consultare la documentazione sull’Albo Pretorio online del Comune.