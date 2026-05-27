Al via nel finalese Biofronde, il progetto per la difesa biologica dell’eucalipto ornamentale

Finale Ligure. Ha preso ufficialmente il via Biofronde, il nuovo progetto promosso da Coldiretti Savona per sperimentare metodi innovativi e sostenibili di difesa dell’Eucalyptus ornamentale coltivato nel finalese.

Il primo incontro di partenariato si è svolto lunedì presso l’Azienda Agricola Dondo Tiziano di Tovo San Giacomo, una delle aziende partner coinvolte nella sperimentazione in campo. Durante l’incontro sono stati condivisi gli obiettivi del progetto, le attività operative previste e il programma delle prove sperimentali che interesseranno il territorio nei prossimi due anni.

Biofronde nasce “per aiutare le aziende florovivaistiche liguri ad affrontare i crescenti problemi causati dai principali parassiti dell’Eucalyptus ornamentale da fronda, sempre più diffusi nelle coltivazioni del territorio. Il progetto punta a sperimentare l’utilizzo di insetti utili antagonisti e tecniche di difesa biologica e integrata per ridurre l’impiego di prodotti chimici, migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni e diminuire l’impatto dei trattamenti fitosanitari sul territorio e sulle comunità locali, mantenendo elevata la qualità delle fronde ornamentali”.

Il progetto vede la partecipazione di un partenariato composto da Coldiretti Savona, capofila e coordinamento territoriale, CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, responsabile scientifico e sperimentazione tecnica, dall’Organismo di Consulenza PSR & Innovazione Liguria, supporto progettuale e trasferimento dell’innovazione, da Coldiretti Liguria, comunicazione e disseminazione regionale, e dalle aziende agricole Dondo Tiziano e Società Agricola F.lli Rebora, sedi operative delle prove sperimentali nell’areale storico di coltivazione dell’Eucalyptus nel savonese.

Le attività progettuali prevedono monitoraggi entomologici, definizione delle soglie di intervento, rilascio sperimentale di insetti utili antagonisti e applicazione di protocolli di difesa a basso impatto ambientale. Verranno inoltre valutati gli effetti economici e ambientali delle tecniche innovative, con l’obiettivo di ridurre almeno del 50% i trattamenti fitosanitari convenzionali mantenendo elevata la qualità estetica delle fronde ornamentali.

“Biofronde rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare il comparto florovivaistico verso modelli produttivi più sostenibili e innovativi – dichiara Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona – La sperimentazione di tecniche di controllo biologico e l’introduzione di insetti utili possono consentire alle aziende di ridurre l’impiego di prodotti chimici, migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni e valorizzare ulteriormente una coltura identitaria del territorio come l’Eucalyptus da fronda”.

“Il progetto punta a creare un collegamento diretto tra ricerca applicata, assistenza tecnica e aziende agricole – aggiunge Antonio Ciotta, direttore di Coldiretti Savona – L’obiettivo è trasferire innovazione realmente utilizzabile dalle imprese, rafforzando competitività, qualità produttiva e sostenibilità ambientale. Biofronde vuole diventare un modello replicabile per il florovivaismo ligure e per tutte le realtà che operano in contesti agricoli ad alta sensibilità ambientale”.

Biofronde si inserisce nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2023-2027 e contribuisce agli obiettivi europei legati alla riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, alla tutela della biodiversità e alla promozione di pratiche agricole sostenibili previste dal Green Deal europeo e dalla nuova PAC.