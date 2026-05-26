al convento dei Frati Cappuccini di Savona la rappresentazione teatrale “Il Corpo delle Parole”, con gli allievi di “Integrare per crescere”

Savona. Il 27 maggio alle 11 il convento dei Frati Cappuccini di Savona, in via San Francesco d’Assisi 16, ospiterà “Il Corpo delle Parole”, rappresentazione teatrale itinerante realizzata dagli allievi dei corsi “Integrare per crescere”, gestiti da ISFORCOOP Soc. Coop. Impresa Sociale e finanziati sul PR FSE+ Regione Liguria 2021-2027.

Lo spettacolo nasce all’interno di percorsi formativi rivolti a studenti degli Istituti Secondari di Istruzione Superiore di Savona e provincia, nei quali il teatro sociale diventa strumento di espressione, inclusione, condivisione e crescita personale.

La rappresentazione è curata da Simonetta Guarino per la parte teatrale, con il supporto di Selene Delfino per la danza movimento terapia. Il lavoro prende forma dai racconti, dalle emozioni e dalle esperienze degli allievi: nulla viene scritto a priori, ma viene costruito passo dopo passo attraverso l’improvvisazione, l’ascolto e la valorizzazione delle potenzialità espressive di ciascuno.

Sul palco, allievi e formatori si mettono in gioco tra teatro e movimento per dare corpo a domande profonde: “Le parole hanno un peso? Una struttura? Il corpo ha parole? Dal respiro delle parole ritrovate e agite nasce un racconto collettivo sull’inestinguibile sete di esistere nella propria fragile unicità. Il percorso teatrale offre così uno spazio di distensione emotiva, sostegno psicologico e supporto nella gestione dei comportamenti problematici, favorendo partecipazione, relazione e crescita individuale e di gruppo”.

Al termine della rappresentazione seguirà un rinfresco preparato dagli allievi del percorso IeFP Operatore Agricolo e delle Produzioni Alimentari della sede ISFORCOOP di Varazze, a conferma del legame tra formazione, territorio e competenze pratiche.

L’evento è ospitato dal convento dei Frati Cappuccini di Savona, realtà fortemente inclusiva con cui ISFORCOOP collabora abitualmente, e si inserisce all’interno delle celebrazioni dell’Anno Giubilare Francescano.

I corsi “Integrare per crescere” sono finanziati a valere sul PR FSE+ Regione Liguria 2021-2027. La gestione della linea di finanziamento coinvolge Regione Liguria e ALFA Liguria – Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento.