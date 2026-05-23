Al Chiabrera la quarta edizione del Savona International Dance Competition: 700 ballerini da tutta Italia e dall’estero

Savona. Saranno oltre 700 i ballerini provenienti da tutta Italia e dall’estero ad arrivare a Savona il 23 e 24 maggio per la quarta edizione del Savona International Dance Competition, evento che trasformerà il Teatro Chiabrera in un grande palcoscenico internazionale dedicato alla danza. In città sono attese 40 scuole partecipanti insieme a insegnanti, famiglie e professionisti del settore, in un fine settimana che unirà spettacolo, alta formazione e confronto artistico.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione e realizzato con il supporto del Comune di Savona, di US ACLI Savona e della Fondazione De Mari, si è aperta sabato 23 maggio alle 20.30 al Chiabrera con “Savona Opening Night”, serata dedicata alle scuole di danza con ospiti e guest show: un momento di incontro e condivisione pensato per creare un clima di comunità tra danzatori, insegnanti e famiglie prima dell’inizio della competizione.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione professionale con “Savona International Artist”, il percorso di laboratorio coreografico e masterclass di danza contemporanea in palcoscenico condotto da Mauro Astolfi nelle giornate di sabato e domenica direttamente sul palco del Teatro Chiabrera. Un’esperienza immersiva che permetterà ai giovani artisti di lavorare a stretto contatto con uno dei più importanti coreografi della scena contemporanea internazionale, vivendo il teatro come spazio di ricerca, creazione e crescita artistica.

Il concorso vero e proprio, cuore della manifestazione, ha preso il via oggi alle 11, ha visto alternarsi sul palco centinaia di giovani artisti davanti a una giuria internazionale composta da figure di primo piano del panorama europeo della danza. Tra gli ospiti figurano il coreografo spagnolo Alfonso Palencia, il direttore del dipartimento danza dello Staatstheater Kassel in Germania Thorsten Teubl, il direttore artistico del Novara Dance Experience Francesco Borrelli e lo stesso Mauro Astolfi.

“La manifestazione – affermano Cristiana Rossi e Mauro Astolfi – conferma la propria crescita internazionale e il ruolo sempre più centrale della città nel panorama coreutico nazionale ed europeo. Il progetto nasce con l’obiettivo di fare di Savona un punto di riferimento per la danza, valorizzando il talento e creando occasioni concrete di crescita artistica e professionale per i giovani danzatori”.

Durante l’evento sarà inoltre presentata una performance dei ballerini di Spellbound Contemporary Ballet con una coreografia di Mauro Astolfi.

“Un momento a cui teniamo particolarmente – continuano Rossi e Astolfi – che costituisce la testimonianza concreta di come esperienze formative e concorsi possano trasformarsi in vere opportunità professionali per i giovani talenti”

“Siamo molto contenti – dichiara infine l’assessore allo sport Francesco Rossello – perché questa manifestazione sta crescendo sempre di più e sta diventando un appuntamento fisso nel panorama delle nostre manifestazioni. Le autorevoli presenze internazionali, concludono una settimana straordinaria per lo sport savonese che terrà la nostra città alla ribalta nazionale per un’intera settimana”.