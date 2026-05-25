Ad Andora l’XI edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “The Opera Students Contest Award”

Andora. Palazzo Tagliaferro si appresta ad ospitare l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “T.O.S.C.A. The Opera Students Contest Award”. Sabato 30 maggio dalle ore 9 si terrà la semifinale e alle 20,30 il concerto di gala finale con la premiazione dei vincitori.

Il concorso è organizzato dall’Associazione Amusando e dal Comune di Andora, in collaborazione con il Comune norvegese di Larvik, il Vestfoldmuseene e Istituto Thor Heyerdah, che accoglieranno i vincitori per concerti nel Comune di Larvik, luogo di nascita del noto navigatore, esploratore, regista ed ecologista ante litteram Thor Heyerdahl, che scelse Andora per trascorrere gli ultimi anni della sua vita in un luogo che considerava come un vero paradiso in terra.

L’evento vede la partecipazione di studenti e neo diplomati di conservatori, accademia, istituti musicali italiani e stranieri, sotto la direzione artistica del Maestro Massimiliano Viapiano, con giurati di fama nazionale e internazionale: Francesca Pedaci, soprano, del Conservatorio di Bologna; Marco Beretta, pianista e compositore, dell’Accademia A.D.A.D.S. di Milano; Ettore Nova, baritono, direttore artistico dell’Associazione R.O.L.F. di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno; Teodor Nita del Teatro dell’Opera di Galati in Romania.

I vincitori si esibiranno ad Andora, a Bologna al Teatro Mazzacorati, a Milano con varie “Opere Stage” e ancora in occasione del Gala Festival di Vittoria in provincia di Ragusa e in concerti organizzati nel Comune di Ripatransone e in Romania.