Ad Alassio successo per la giornata interamente dedicata al Parkinson, tra sport, istituzioni e confronto scientifico

Alassio. Grande partecipazione ieri ad Alassio per la quarta giornata della settimana dedicata nella Città del Muretto all’Attività Fisica Adattata specifica per persone con Parkinson, inserita per il secondo anno consecutivo nella rassegna “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” e curata da AFA Insubria in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio.

L’iniziativa sta coinvolgendo circa 150 pazienti provenienti da Liguria, Lombardia e Veneto, seguiti da un’équipe multidisciplinare di alto profilo composta dal dott. Marian Mocanu, chinesiologo specialista Parkinson; dalla dott.ssa Laura Bertolino, fisioterapista; dalla dott.ssa Antonella Garnero, fisiatra referente aziendale per i progetti AFA di ASL 2, in servizio presso la S.C. RRF dell’Ospedale Santa Misericordia; dal dott. Carmelo Lentino, direttore della S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale degli ospedali di Santa Corona e Albenga; dal fisioterapista Manuel Rocco, dalla chinesiologa Roberta Cimarra e dall’istruttrice di Nordic Walking Sandra Agostini, tutti e tre provenienti da Milano. Sono altresì coinvolte nell’iniziativa, per il secondo anno consecutivo, le specialiste britanniche Rebecca Oliver, Vicki Watson e Bhanu Ramaswamy, quest’ultima insignita dalla Regina Elisabetta II dell’onorificenza di “Officer of the Order of the British Empire”.

La giornata di ieri si è articolata in diversi momenti. Al mattino si sono svolte al Palalassio le attività motorie, in programma anche oggi. A seguire, nel Palazzo Comunale, si è tenuto un emozionante momento istituzionale durante il quale il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha consegnato alle tre specialiste britanniche altrettante pergamene ufficiali del Comune per il loro impegno a favore delle persone più fragili.

“Sono veramente fiero della collaborazione che intercorre tra voi e il Comune di Alassio – ha sottolineato il sindaco Marco Melgrati – e auspico vivamente che la nostra città possa diventare sempre più una destinazione di riferimento per le persone con Parkinson. Il nostro obiettivo è fare in modo che possano sentirsi accolte, supportate e vivere al meglio la loro esperienza nella nostra città”.

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, si è svolto il convegno dedicato al Parkinson. Aperto dall’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e diretto dal dott. Marco Mattioli, neurologo già primario del reparto di neurologia dell’Ospedale G. Salvini, il convegno ha visto gli interventi delle tre specialiste inglesi Rebecca Oliver, Vicki Watson e Bhanu Ramaswamy insieme ai colleghi italiani Franco Bruno Grassi, Tiziano Tamburini, Antonella Garnero, Carmelo Lentino e Marian Mocanu. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto internazionale sulle pratiche di neuroriabilitazione e sulle attività motorie adattate dedicate alle persone con Parkinson.

“Questo progetto – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – rappresenta per me e per tutta la nostra Amministrazione Comunale una grande fonte di orgoglio. Essere arrivati a questi livelli ed essere riconosciuti non solo a livello nazionale ma anche internazionale significa che stiamo lavorando nella direzione giusta. Basti pensare che anche negli Stati Uniti la Fondazione di Michael J. Fox, una delle più autorevoli al mondo dedicate al Parkinson, ha parlato delle attività che stiamo portando avanti ad Alassio: un riconoscimento importante che ci dà ulteriore motivazione per continuare. Il mio ringraziamento più speciale va a Marian Mocanu per la passione, la professionalità e l’umanità che mette ogni giorno in questo progetto. Un grazie sincero anche a tutta l’équipe scientifica, alle realtà e ai professionisti coinvolti e a tutti coloro che stanno contribuendo alla crescita di questa iniziativa. Continuiamo così, con l’obiettivo di festeggiare il prossimo anno nuovi e sempre più importanti traguardi”.

La rassegna “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria.