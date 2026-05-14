Bandiera Blu 2026, sei riconferme per i porti savonesi

Savona. Bandiera Blu ai porti turistici, sedici vessilli alla Liguria su un totale di 87 assegnati agli approdi nella Penisola italiana, di cui sei al savonese.

Riconfermate Marina di Alassio, Marina di Andora, Varazze, Loano, Cala Cravieu di Celle Ligure e Vecchia Darsena di Savona. L’organizzazione internazionale Foundation for Environmental Education ha assegnato i riconoscimenti come dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione e qualità dell’accoglienza.

La Liguria si conferma la regione leader in Italia per numero di Bandiere Blu, arrivando a 35 località. Seguono a pari merito la Puglia e la Calabria, entrambe con 27 vessilli.

Assonat-Confcommercio, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, accoglie con soddisfazione l’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 ai porti turistici italiani. Il risultato conferma il ruolo centrale della portualità turistica italiana nello sviluppo della blue economy e nella promozione di un modello di turismo nautico sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori costieri.

“Il riconoscimento Bandiera Blu ai porti turistici è la dimostrazione di un settore che ha saputo evolversi, investendo in sostenibilità, innovazione e qualità dell’accoglienza”, afferma Luciano Serra, Presidente Assonat-Confcommercio. “I nostri marina sono infrastrutture sempre più moderne e strategiche, veri e propri hub che generano valore economico, occupazione e promozione dei territori. Inoltre, il percorso intrapreso dai concessionari è il risultato di una crescente attenzione alle tematiche ambientali, all’efficienza energetica e alla gestione responsabile delle risorse, in linea con gli standard europei e con le aspettative dei diportisti”.

“La Bandiera Blu rappresenta un obiettivo ambizioso che richiede continuità negli investimenti e una forte cultura della sostenibilità”, prosegue Serra. “I porti turistici che ottengono questo riconoscimento dimostrano di essere all’avanguardia nella gestione delle risorse, nella riduzione dell’impatto ambientale e nella capacità di offrire servizi di qualità ai diportisti”.

Assonat-Confcommercio rinnova infine il proprio impegno a fianco degli operatori, promuovendo azioni di rappresentanza, confronto istituzionale e crescita professionale del settore. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la competitività dei porti turistici, sostenendo processi di innovazione e qualità che ne consolidino il ruolo nel sistema turistico nazionale ed europeo.