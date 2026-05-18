Accentramento 118 Savona, Ugl Salute: “Riorganizzazione complessa, servono garanzie operative e tutela del personale”

Liguria. Dopo la Cgil e il Pd, anche Ugl Salute di Savona solleva alcune perplessità rispetto al progetto di accorpamento della centrale operativa del 118 di Savona.
Secondo il sindacato “il progetto di accentramento rappresenta una trasformazione importante del sistema dell’emergenza sanitaria Ligure”. E Barbara Bolla, segretaria provinciale di Ugl Salute, aggiunge: “La centralizzazione porta a migliorare il coordinamento regionale attraverso sistemi digitali avanzati, geolocalizzazione dei mezzi e gestione unificata delle chiamate provenienti dal NUE 112. Un modello che può offrire una maggiore integrazione ed uniformità del servizio. Restano però criticità concrete legate alla conformazione del territorio Ligure, alla copertura radio, alla perdita della conoscenza dell’ambito Savonese ed alla forte dipendenza da infrastrutture tecnologiche avanzate”.
“È un passo delicato che non può essere gestito come una mera operazione di bilancio o di freddo efficentismo geometrico. Particolarmente delicata la situazione degli operatori oggi impiegati nella centrale Savonese, chiamati ad affrontare cambiamenti organizzativi, possibili trasferimenti, nuove modalità operative ed un aumento della complessità gestionale”.
“Come Usl Salute di Savona – prosegue la nota – riteniamo fondamentale che ogni processo di riorganizzazione venga accompagnato da investimenti infrastrutturali adeguati, garanzie sulla sicurezza del sistema, tutela delle professionalità coinvolte e pieno confronto con spirito costruttivo con la nostra organizzazione sindacale. L’efficienza del servizio deve procedere insieme alla salvaguardia delle competenze e della sicurezza operativa del soccorso sanitario sul territorio”.