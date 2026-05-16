A10, incidente tra Albenga e Borghetto: un ferito e disagi alla viabilità

Albenga/Borghetto. Agg ore 18.20: non si registrano disagi alla viabilità

Incidente sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno, tra Albenga e Borghetto, in direzione Savona.

L’incidente ha coinvolto due veicoli ed è avvenuto al chilometro 78+400, poco prima dell’autogrill di Ceriale . Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Albenga, i vigili del fuoco e il nucleo operativo autostrade. C’è un ferito che è stato trasportato in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento risultano 2km, tra Albenga e Borghetto causa incidente.