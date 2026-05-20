A10, grave incidente tra Albisola e Celle: diversi mezzi coinvolti e traffico bloccato. Distribuite bottiglie di acqua

Agg ore 20.05. Sulla A10 Genova-Savona, tra Albisola e Celle Ligure, verso Genova, il traffico è bloccato con 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 33, che ha visto il coinvolgimento di due auto ed una moto, è in corso la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. A i soli veicoli leggeri che viaggiano verso Genova, consigliamo di uscire a Savona e di rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la Starda Statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze, verso Genova e Livorno, consigliamo di percorrere la A6 Torino-Savona, la A21 Torino-Brescia e la A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova. A chi viaggia in direzione di Milano, consigliamo di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Brescia Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Agg. 19.05. Sulla A10, tra Albisola e Celle, il traffico risulta ancora bloccato – in direzione Genova – a causa dell’incidente.

Albisola Superiore/Celle Ligure. Brutto incidente sulla A10 nel tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure, direzione Genova.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro: dalle poche e frammentarie informazioni ricevute, tuttavia, l’impatto avrebbe coinvolto una moto, una macchina e un furgoncino.

L’incidente ha provocato tre feriti: uno grave e due lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Verde Albisola, la Croce Oro Mare Albissola e il nucleo operativo autostrade. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure ai feriti li hanno trasportati in ospedale per effettuare i prossimi accertamenti. Il centauro, che ha avuto la peggio, è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure mentre gli altri due in codice giallo al San Paolo di Savona.

Al momento, (ore 18), sono presenti 5 km di coda (in aumento) tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per l’ incidente. Il sito di Autostrade consiglia di entrare a Celle per chi va verso Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Albisola. Tempo di Percorrenza: 53 minuti (+45′).

Al momento il personale incaricato sta procedendo alla rimozione dei mezzi.