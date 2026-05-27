A10, cantieri e code: situazione complicata tra Albenga e Savona

Savona/Spotorno. Non c’è pace per gli automobilisti della Liguria, specie quelli del savonese che si trovano spesso ad affrontare l'”odissea” dei cantieri sulla A10.

Diversi cantieri nel tratto compreso tra Albenga e Savona che creano continui disagi e rallentamenti. Sono 3 i km di coda tra Borghetto e Pietra Ligure, direzione Savona. E’ segnalato anche 1km di coda tra Spotorno e Savona, sempre causa lavori.

Tra qualche ora scatteranno però degli alleggerimenti per quanto riguarda alcuni cantieri sulle Autostrade liguri in vista del ponte del 2 giugno. “In vista del ponte del 2 giugno saranno smontati tutti i cantieri possibili. Successivamente, partirà l’alleggerimento estivo”, ha detto l’assessore regionale Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio.

Le previsioni indicano traffico intenso già dal venerdì pomeriggio, con picchi nella mattinata di sabato e nel tardo pomeriggio di martedì 2 giugno, durante il rientro. Il ponte della Festa della Repubblica rappresenta storicamente un momento critico per la circolazione sulle autostrade.