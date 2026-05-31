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A10, auto in fiamme tra Andora e Albenga: soccorsi in atto e disagi alla viabilità

Il traffico defluisce solamente sulla corsia di sorpasso

Generico maggio 2026

Andora/Albenga. Veicolo in fiamme al chilometro 85+000 tra Andora e Albenga in direzione Savona.

Dalle informazioni ricevute non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e il fatto è avvenuto in una piazzola di sosta.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno procedendo allo spegnimento delle fiamme e il nucleo operativo autostrade per la gestione del traffico: si procede in una sola corsia, quella di sorpasso. Al momento nel tratto di riferimento si registra un chilometro di coda.

Sul posto anche la Croce Bianca di Andora per prestare soccorso al guidatore, che però, sempre da quanto appreso, è uscito illeso dall’abitacolo.

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