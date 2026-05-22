A Savona “WhyBioexperience”, a Noli “Il borgo delle idee e il “Cundigiun” torna a Varazze: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Teatro, musica, cultura, arte ed eventi all’aria aperta. Nel weekend che sta per iniziare ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere ore di relax e divertimento in tutta la Riviera. Tra gli appuntamenti da non perdere la dodicesima edizione di Why Bio a Savona, il “Borgo delle idee” a Noli, ma anche il “Cundigiun” di Varazze e “Open-Up” ad Albenga. A Savona ci sarà anche il concerto “Solisti al Pianoforte” con gli studenti del Liceo Bruno. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.

WHYBIO EXPERIENCE A SAVONA

Dal 22 al 24 maggio Savona ospiterà WhyBio che, da quest’anno, cambia pelle e diventa Whybioexperience e si trasferisce in centro città dopo 11 anni alla Fortezza del Priamar.

Grazie alla compartecipazione del Comune di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, il patrocinio di Regione Liguria, Confcommercio Savona ed importanti partner quali: Sea-s, Gruppo GE, A2A Topteam group, RbPlant, l’evento si svilupperà nelle vie adiacenti a Piazza Sisto IV creando un percorso diviso per zone tematiche nell’area pedonale da Corso Italia a Piazza Pertini, Via Astengo, Via Manzoni, Via Verzellino sino al Mercato Civico che ospiterà due show cooking nel tardo pomeriggio di venerdì e sabato con Unione Regionale Cuochi Liguri, Associazione Cuochi Savona e Cucina Thai.

Il percorso sarà suddiviso in zone:

Piazza Sisto IV – Piazza delle Meraviglie con spazi istituzionali (Comune di Savona, Sea-s, Confcommercio Savona), grandi strutture “AgriTech e TechInnovation” e “Beauty iCone” e spazi Garfagnana Vespa Velutina e ALPAmiele.

Corso Italia – zona VERDE bio&lover

Piazza Pertini – zona OCRA sostenibilità e creatività

Via Astengo – zona ROSA salute e benessere

Via Manzoni – Zona BLU kids village e discipline all’aperto

Via Verzellino, lato ovest – Zona GREEN mobility e iniziative dedicate all’ambiente

Via Verzellino, lato est – Zona Street Food 100% senza glutine

Mercato Civico – show cooking con Unione Regionale Cuochi Liguri – Associazione Cuochi Savona e Mangiathai con Chef Michel Kay.

Ogni zona rappresenta uno dei temi abbracciati dalla manifestazione con un importante focus sviluppato nella Piazza principale: The future is now – tra innovazione e sostenibilità.

L’evento sviluppa da sempre momenti di approfondimento, incontri, dibattiti e conferenze per sensibilizzare e diffondere tematiche di primaria importanza ma desidera anche creare un punto di incontro con i visitatori dove la declinazione WhyBioExperience darà l’opportunità, nelle giornate della manifestazione, di provare, toccare con mano, emozionarsi e vivere esperienze uniche ed originali. Tra gli innumerevoli momenti di approfondimento non possiamo tralasciare gli appuntamenti sul mondo delle api, la vespa velutina, l’ambiente, la sovranità alimentare, la mobilità sostenibile, l’ambiente, il territorio, la salute e benessere, innovazione e biodiversità con incontri in Sala Rossa del Comune di Savona, spazio BLABLA allestito nell’atrio del Comune di Savona, URBANLAB allestito in Piazza Sisto IV unitamente agli spazi “AgriTech-TechInnovation” e “Beauty iCone Zone” sulla piazza principale e nelle strutture istituzionali.

“Oltre al percorso in centro città – dicono gli organizzatori – invitiamo tutti agli show cooking che si svolgeranno nel Mercato Civico di Savona; due appuntamenti da non perdere, venerdì e sabato dalle ore 18:00 per degustare prodotti del territorio, eccellenze enogastronomiche con l’Unione Regionale Cuochi e Associazione Cuochi Savona e la cucina internazionale thailandese con lo Chef a domicilio “Mangiathai”. Sino ad esaurimento posti ci sarà la possibilità di degustare le prelibatezze di questi professionisti”.

Altro importante evento da evidenziare in tema di eccellenze è: “Sapori e Profumi – eccellenze per il palato”, una tavola rotonda che si svolgerà il 24 maggio dalle ore 10:30 in Sala Rossa del Comune di Savona. Sarà un momento dove importanti chef, titolari di aziende storiche e di primaria importanza e professionisti del settore si incontreranno per dar vita ad un appuntamento dedicato alle eccellenze. Al termine dell’incontro (sino ad esaurimento posti) sarà possibile degustare alcune prelibatezze dei produttori presenti.

Come ogni anno, le experience più emozionanti si potranno vivere grazie a professionisti del settore salute e benessere, ai prodotti naturali per la cura della persona ed alle tante novità negli stand espositivi posizionati sulla via principale del percorso. Stand con prodotti creativi ed originali saranno presenti anche in zona Piazza Pertini dove si potrà scoprire oggettistica ed altri oggetti, non solo creativi ma anche sostenibili e dedicati alla salute. Parleremo di ambiente, mobilità sostenibile, transizione energetica anche durante incontri in programma grazie ad importanti aziende leader dei settori che quest’anno sono partner della manifestazione e ci accompagneranno verso questa transizione.

Per completare la proposta per i visitatori, sarà allestita una zona dedicata allo Street Food “Savona Senza Glutine” dove il pubblico potrà scegliere ottimo cibo 100% senza glutine. Nel percorso della manifestazione altre delizie per il palato accompagneranno le giornate di questo appuntamento con ottimo cibo da asporto, dove la qualità sarà l’ingrediente primario.

“Una nuova veste, un format rinnovato e tantissime novità oltre ad una location, quella del centro città, che ci permetterà di creare una contaminazione tra le realtà della città e gli espositori, tanti punti di incontro e momenti dedicati alla divulgazione sono i punti di forza di questa dodicesima edizione che ci accingiamo ad inaugurare con rinnovato entusiasmo e tanta energia” sottolineano gli organizzatori di WhyBioExperience “un grazie particolare a tutte le forze messe in campo per questa edizione, alle istituzioni, ai partner ed agli sponsor che ci accompagnano per la sostenibilità di questo evento diffuso, a volte complesso ma ricco di soddisfazioni”.

La kermesse aprirà i battenti venerdì 22 maggio alle ore 15:00 e terminerà domenica 24 maggio alle ore 19:00. Sarà possibile visitare la manifestazione dalle ore 9:00 alle ore 22:30 sia venerdì che sabato mentre la domenica l’evento chiuderà alle ore 19:00

Per seguire al meglio l’evento, conoscere il programma completo, i laboratori, le experience e tutto quanto sarà possibile visitare e scoprire, seguite i canali social e web @whybio ed il sito.

Qui il programma in dettaglio di tutte le giornate dell’evento

IL BORGO DELLE IDEE A NOLI

C’è un borgo affacciato sul mare ligure che, per tre giorni, si trasforma in un laboratorio di pensiero, parole e visioni.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Noli ospiterà “Il Borgo delle Idee”, uno spazio in cui la cultura non si limita a essere raccontata, ma si vive e si condivide come punto di incontro tra discipline e generazioni diverse.

Prodotto da Nobile Agency con la direzione artistica di Gabriella Nobile, il Festival conferma la presenza di Massimo Recalcati, scrittore e psicoanalista, come consulente scientifico, accompagnato da Simone Ottonello (architetto e paesaggista, coordinatore di progetto), Matteo Ravera (responsabile rapporti con le istituzioni), Paolo Macri (responsabile dei rapporti con le imprese) e Fulvio Peluffo (coordinatore del Noli Social Club).

Il tema scelto, “Salvezze”, si fa chiave di lettura del presente: una parola plurale, aperta, che interroga il nostro tempo e invita a riflettere su ciò che oggi può ancora salvarci, individualmente e collettivamente. Un filo conduttore tra dialoghi e letture, per un confronto sui grandi temi sociali, filosofici e umani, grazie ai contributi dei protagonisti invitati: Paolo Virzì, Antonio Marras, Donatella Di Pietrantonio, Gianrico Carofiglio, Franco Arminio, Gad Lerner, Rossella Postorino, Silvia Salis e Massimo Recalcati.

Kick off di inizio la mattina di venerdì 22 maggio presso il Duomo di Savona, con i saluti istituzionali. La kermesse sarà poi un susseguirsi di incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi di Noli, tra cui Piazza Chiappella, la Chiesa di Sant’Anna e la Chiesa di San Francesco, che ospiterà un’installazione di Antonio Marras.

Tra i tanti appuntamenti: una Lectio di Massimo Recalcati (venerdì 22 maggio, ore 19), seguita da un momento musicale di grande suggestione in Piazza Chiappella; l’intervista allo stilista e artista Antonio Marras (sabato 23 maggio, ore 16.15, Chiesa di San Francesco), alla scrittrice Premio Strega Donatella Di Pietrantonio (sabato 23 maggio, ore 12.15, Chiesa di Sant’Anna) e al Sindaco di Genova Silvia Salis (sabato 23 maggio, alle ore 17.30 in Piazza Chiappella), seguita alle 18.45 dall’intervento del regista Paolo Virzì e proiezione del suo film “Cinque Secondi” (ore 21). Domenica sarà la volta dei monologhi di Armando Buonaiuto (ore 15, Piazza Chiappella) e Franco Arminio (ore 18.45, Piazza Chiappella) e dell’intervista della giornalista Michela Proietti a Gianrico Carofiglio (ore 17.30, Piazza Chiappella). Chiudono il Festival i saluti istituzionali del Sindaco di Noli e Gabriella Nobile.

Qui il programma completo dell’evento

IL “CUNDIGIUN” TORNA A VARAZZE

Torna per la decima edizione il Cundigiun, uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate varazzina. Sabato 23 e domenica 24 maggio le strade del centro si animeranno con 16 stand di specialità liguri e 6 orchestre nelle piazze della città. Le frazioni porteranno nel centro di Varazze le proprie tradizioni gastronomiche, la propria identità e il proprio spirito comunitario, in una grande festa per tutti.

Al suo decimo compleanno, il Cundigiun celebra un traguardo importante per Varazze, frutto di un percorso costruito in questi anni grazie all’impegno delle frazioni, dei volontari, delle associazioni e di tutte le realtà che continuano a rendere possibile questa manifestazione.

Negli anni il Cundigiun è cresciuto diventando molto più di una rassegna gastronomica. Ha creato relazioni, rafforzato collaborazioni e dato vita a nuove connessioni tra realtà che spesso operavano separatamente. Ha contribuito a valorizzare il lavoro svolto durante tutto l’anno da confraternite, associazioni e gruppi locali, che attraverso queste iniziative riescono a finanziare attività sociali, piccoli interventi di manutenzione, iniziative culturali e religiose, permettendo alle frazioni di continuare a prendersi cura della propria comunità.

Il progetto del Cundigiun ha saputo costruire nel tempo una collaborazione concreta tra frazioni, associazioni, attività commerciali e tessuto cittadino.

“L’aspetto più significativo della manifestazione è rappresentato dalla capacità di creare comunità – racconta il consigliere comunale Vania Cerruti – passeggiando tra gli stand si percepisce un clima fatto di incontro, volontariato, condivisione e partecipazione. È la Varazze più autentica: quella delle persone che collaborano, si aiutano e costruiscono insieme momenti di valore per il territorio.”

In piazza Nello Bovani si potranno gustare le seppie in umido proposte dalla frazione Pero e la panissa degli scout. In piazza Beato Jacopo, la frazione Castagnabuona offrirà pasta con muscoli, mentre San Donato presenterà i suoi canestrelli in Slargo Malocello. La frazione Alpicella porterà i suoi famosi ravioli in piazza XXIV Maggio, mentre in piazza De Andrè si potranno assaporare le bruschette e i gubeletti delle frazioni Faje e Cantalupo. In Piazza Patrone, la frazione Casanova proporrà i muscoli e la Protezione Civile le acciughe e le patatine fritte.

La festa continuerà con altri piatti tipici: crocchette di baccalà in piazza Dante, frittelle di mele in Viale Cesare Battisti, focaccette di patate in piazza San Bartolomeo. Viale Nazioni unite ospiterà l’insalata di panissa, mentre via Malocello celebrerà i mandilli al pesto e i canestrelli. In via Coda si potranno trovare le trippe in umido e il fritto misto di mare con verdure. All’Oratorio dell’Assunta non potrà mancare il brandacujun.

Gli stand saranno aperti sabato dalle 12 per il pranzo e dalle 18 per la cena e domenica dalle 12 per il pranzo.

Sabato dalle ore 18 Piazza Patrone sarà animata dalle note del Michael Capuano Duo, con il suo coinvolgente repertorio acustico tra jazz, blues e grandi classici, mentre in Via Cesare Battisti si potranno ascoltare Savino&Federica, pronti a far cantare il pubblico con i migliori successi della musica leggera e del pop italiano. In Piazza De Andrè, invece, ci sarà l’Enzo Allasino Duo, che proporrà un raffinato viaggio tra lo swing e la canzone d’autore. Le vie della città saranno travolte dall’energia della swinging band itinerante, una travolgente formazione in stile street band. Dalle ore 21 inizieranno i grandi concerti serali: la tradizione e il ballo liscio dell’orchestra Sonia dei Castelli in Piazza XXIV Maggio e la grande musica da ballo e d’intrattenimento di Giuliano e i Baroni in Piazza Bovani.

Il Michael Capuano Duo tornerà anche domenica in Via Cesare Battisti a partire dalle ore 12.30 per accompagnare il pranzo con le sue sonorità. La musica proseguirà in Piazza De Andrè con l’Orchestra Polidoro Group e il Roberta Delfino Duo in Piazza Patrone. Per le strade della città si potrà incontrare la festosa Adalberto Amici Band.

Il Cundigiun è diventato un modo per raccontare il territorio attraverso le sue persone, le sue frazioni, i suoi sapori e il suo spirito di accoglienza. È proprio questa la sua caratteristica più importante: riuscire a far convivere identità locali, socialità e relazioni umane significative.

Per questo, dopo oltre dieci anni, il Cundigiun continua a essere vissuto non soltanto come una festa, ma come un momento che riesce a unire tutta Varazze.

Qui il programma completo della manifestazione

MUSICA IN PIAZZA CON “OPEN-UP” AD ALBENGA

Domenica 24 maggio Piazza Europa ad Albenga ospiterà la prima edizione di “Open-Up!”, il nuovo format ideato da Maréa Music Collective, associazione culturale indipendente nata con l’obiettivo di promuovere esperienze musicali e culturali innovative attraverso la valorizzazione degli spazi urbani e del territorio.

Maréa Music Collective, fondata da Noah Balduzzi e Andrea Blengino, opera nel campo della musica e della cultura con un approccio curatoriale che mette al centro la qualità del suono, la relazione tra persone e luoghi e la creazione di esperienze condivise. Il collettivo non si identifica semplicemente in un genere musicale o in un format di intrattenimento, ma in un progetto culturale capace di trasformare gli spazi attraverso la musica, l’estetica e la socialità.

La scelta di Piazza Europa come location della prima edizione non è casuale. L’iniziativa punta, infatti, a valorizzare un’area della città non utilizzata nel pieno delle sue potenzialità. Attraverso la musica, la presenza delle persone e una proposta culturale aperta e inclusiva, Open-Up! vuole contribuire a restituire centralità e vivibilità a uno spazio urbano importante, promuovendo un utilizzo positivo, condiviso e rispettoso del parco e delle sue aree verdi.

L’evento si svolgerà domenica 24 maggio dalle ore 16.00 alle ore 00.00, scegliendo volutamente una formula “daytime” che permetta a tutti di partecipare senza protrarsi fino a tarda notte. Una scelta pensata per favorire una fruizione più accessibile e sostenibile, conciliando il divertimento con il rispetto della quiete pubblica e delle esigenze di chi il lunedì mattina riprende le normali attività lavorative.

Per tutta la giornata Piazza Europa ospiterà aree food & beverage, pop-up market, servizi dedicati al pubblico e una pedana artistica allestita all’interno del parco.

L’accesso sarà completamente gratuito e libero con l’obiettivo di offrire alla città una proposta nuova, fresca e inclusiva capace di valorizzare gli spazi verdi attraverso la musica e la socialità.

La direzione artistica dell’evento è stata curata dal collettivo insieme al nuovo membro Fabio Piazzai, con una line-up che punta a valorizzare la scena locale affiancandola a ospiti di rilievo internazionale. Special guest della serata sarà infatti Stylophonic, artista conosciuto a livello internazionale nel panorama della musica elettronica.

Qui il programma completo della manifestazione

IL CONCERTO “SOLISTI AL PINAOFORTE” A SAVONA

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 15:00, presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli a Savona, si terrà il concerto pianistico dal titolo “Solisti al pianoforte”.

L’appuntamento è il risultato della collaborazione sinergica tra l’Associazione Pro Musica Antiqua APS di Savona e il Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga.

Il progetto didattico è stato coordinato dalle docenti di pianoforte del Liceo ingauno, la Prof.ssa Francesca Addario e la Prof.ssa Anita Frumento.

L’esibizione vedrà come protagonisti gli studenti del Liceo Musicale di Albenga, che presenteranno al pubblico i risultati del percorso di studio svolto durante l’anno scolastico. La preparazione tecnica e musicale dei giovani pianisti è stata curata dal team dei docenti di pianoforte dell’istituto, composto dai professori Francesca Addario, Alberto Ferrari, Anita Frumento, Simone Giusto e Valeria Pittaluga.

Il concerto offre alla cittadinanza un’occasione per ascoltare i repertori solistici studiati dagli alunni all’interno di uno spazio di interesse storico come la Chiesa di S. Andrea Apostolo.

L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti.

Riepilogo dei dettagli dell’evento:

Titolo: “Solisti al pianoforte”

Data e Ora: Sabato 23 maggio 2026, ore 15:00

Luogo: Chiesa di S. Andrea Apostolo, Piazza dei Consoli, Savona

Ingresso: Libero

Organizzazione: Associazione Pro Musica Antiqua APS di Savona e Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga

Qui le informazioni sullo spettacolo

MARY CARIDI PRESENTA IL SUO LIBRO AD ALBENGA

Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, La capofamiglia di Mary Caridi, pubblicato dalla casa editrice VersoAltrove, approda ad Albenga. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, alle ore 15.30, presso il Chiostro Ester Siccardi. A introdurre l’appuntamento culturale, patrocinato dal Comune di Albenga, sarà Marisa Scola dell’associazione Vecchia Albenga.

L’incontro si svilupperà in un dialogo tra l’autrice e Maria Gramaglia, giornalista de La Stampa. Le letture saranno affidate a Simonetta Pozzi, co-founder di Freelance Network, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dal chitarrista Enzo Caridi.

Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

La capofamiglia racconta, con uno stile intenso e coinvolgente, gli anni dell’infanzia e della crescita all’interno di una famiglia popolare del Nord Italia tra il dopoguerra e il boom economico. Al centro della storia si distingue la figura della nonna, presenza forte e carismatica, punto di riferimento affettivo e morale attorno a cui ruotano ricordi, tensioni familiari e cambiamenti generazionali.

Attraverso vicende personali e scorci di storia collettiva, il romanzo accompagna il lettore in un’Italia in trasformazione, dove il progresso e i mutamenti sociali entrano nella quotidianità modificando abitudini, relazioni e prospettive. Una narrazione delicata ma intensa, capace di restituire atmosfere, emozioni e legami autentici di un mondo ormai lontano ma ancora profondamente riconoscibile.

Biografia Mary Caridi (Domodossola, 1956) è scrittrice e giornalista pubblicista. Dopo l’infanzia in un collegio piemontese, a quattordici anni si è trasferita ad Albenga, in Liguria, dove attualmente vive. È autrice dei romanzi L’ultimo bicchiere e La colpa di Felipe (Sabatelli), quest’ultimo secondo al Premio Mario Soldati. La capofamiglia si è classificato, per gli inediti, tra i finalisti del concorso Mario Soldati – Lalla Romano.

Qui i dettagli sull’evento

A CERIALE UN EVENTO DI CICLISMO DEDICATO AI PIU’ PICCOLI

Sabato 23 maggio 2026 Ceriale ospiterà la 4ª Prova Giovanissimi, evento dedicato ai più piccoli e alla promozione del ciclismo giovanile, organizzato dalla società Loabikers MTB con il patrocinio del Comune di Ceriale e sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

L’iniziativa si svolgerà presso Piazza della Vittoria a Ceriale, con ritrovo fissato alle ore 14.00 e partenza delle categorie dalle ore 15.00.

L’evento è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati da un adulto, e offrirà l’opportunità di vivere un pomeriggio all’insegna dello sport all’aria aperta, del gioco e dell’educazione ciclistica. I giovani partecipanti potranno cimentarsi in un divertente percorso fettucciato sulla spiaggia, pensato per avvicinare i bambini al mondo della mountain bike in totale sicurezza.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi con la propria MTB e il caschetto. La partecipazione è gratuita.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere i valori dello sport giovanile, della socialità e del movimento, valorizzando al tempo stesso il territorio di Ceriale attraverso un appuntamento coinvolgente e aperto alle famiglie.

Gli organizzatori invitano bambini, genitori e appassionati a partecipare numerosi per trascorrere insieme una giornata di sport e divertimento sul lungomare di Ceriale.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali di Loabikers MTB.

Qui i dettagli sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.