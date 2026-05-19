A Savona arriva il Gustoso Festival, tre giorni a Villa Cambiaso dedicati a enogastronomia, arte e musica

Savona. Questa mattina a Palazzo Sisto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Gustoso Festival: tre giorni Per Scoprire i Sapori di Savona. Gustoso Festival è un evento di promozione enogastronomica organizzato e promosso da CNA Savona, con il sostegno del Comune di Savona. L’evento si terrà i giorni 12-13-14 giugno 2026 presso Villa Cambiaso, in via Torino 10.

Il Festival si configura come un percorso enogastronomico e culturale tra le eccellenze savonesi, volto a valorizzare il patrimonio agro-alimentare locale e a creare un momento di aggregazione, scoperta e approfondimento aperto a tutti. L’evento pone al centro quindici espositori, protagonisti attivi nella valorizzazione dei propri prodotti, presentati non solo come eccellenze da degustare ma anche come espressione concreta della cultura e dell’artigianato locale, con la possibilità di commercializzazione diretta. La scelta sarà amplissima. I visitatori potranno assaporare prodotti tipici come la panissa e la farinata, sorseggiando vini, birre e gin a produzione locale. Oppure, potranno provare la focaccia, accompagnandola con olio e con pesto a chilometro zero. Si potrà scegliere tra prodotti di terra e di mare, con salumi e baccalà lavorati localmente. Non mancherà nemmeno la pasta fresca. Per concludere l’esperienza, vi saranno prodotti a base di chinotto e gelato artigianale.

Oltre al percorso enogastronomico, l’evento sarà arricchito da un’importante componente culturale che vedrà una mostra dell’artista Illy Plaka, una mostra floreale dedicata alle principali piante del territorio ligure, convegni enogastronomici, workshop, show-cooking e, per finire, un intrattenimento musicale con musica dal vivo e DJ set.

“L’iniziativa – dichiara Matteo Sacchetti, segretario di CNA Savona – dà concretezza e risalto alle attività che CNA svolge nella provincia di Savona al fine di valorizzare l’imprenditoria e l’artigianato a 360 gradi. Si tratta di un evento aperto a tutta la cittadinanza che celebra i sapori, la storia e l’identità del nostro territorio attraverso tre giornate all’insegna del gusto, della bellezza e della qualità. Ringrazio le numerose imprese che partecipano e sostengono Gustoso Festival e le Istituzioni che supportano l’iniziativa. Non vedo l’ora di poter accogliere tutti i nostri visitatori”.

“Gustoso Festival è un’iniziativa che racconta una Savona viva, dinamica e capace di innovare partendo dalla propria identità – è il commento di Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore al Commercio del Comune di Savona – Questo evento, infatti, unisce tradizione e nuove idee, valorizzando i sapori del territorio resi eccellenti dal lavoro di tante imprese, giovani realtà e professionisti che credono nella qualità, nella creatività e nella promozione. Quelle di Villa Cambiaso saranno tre giornate pensate non solo per degustare, ma anche per vivere esperienze culturali, artistiche e di socialità in uno spazio aperto alla cittadinanza e ai turisti in visita a Savona. Ringrazio CNA Savona, gli organizzatori e tutti gli espositori che con entusiasmo hanno contribuito a costruire un progetto capace di guardare al futuro e di rendere Savona ancora più attrattiva e partecipata”.

Gustuso Festival nasce da un’idea di tre giovani ragazzi under 30, Gabriele Dorati, Aurora Freccero e Andrea Laiolo. Tre ragazzi che, nella vita di tutti i giorni, si occupano di tutt’altro ma che una sera si sono riuniti per pensare a cosa si potesse fare nella città di Savona per i giovani ma non solo. Quale opportunità, attraverso la citta della Torretta, creare un evento che potesse mostrare le qualità produttive della provincia savonese. “Tutto è nato da una domanda che ci siamo posti – spiega Aurora – ovvero “come possiamo raccontare il nostro territorio in modo autentico e coinvolgente?”. La risposta è stata: “attraverso il gusto“. Ma un gusto a tutto tondo che raccontasse memoria, tradizione e qualità che è la parola chiave del Festival“.

“Quindi abbiamo voluto creare un evento a tutto tondo che racchiudesse diversi contesti e attività. Volevamo valorizzare ciò che il territorio ha da offrirci e coinvolgere un pubblico variegato”, conclude.

“Questi sono anni di grandi iniziative dal punto di vista culturale per Savona – afferma Massimiliano Carpano, collaboratore dell’evento – e c’è un fil rouge che li accomuna, ovvero la voglia di rivalsa di una generazione, quella dei giovani, che i dati statistici danno in fuga da Savona e Italia”.

“Spero che le tante iniziative che hanno trovato un percorso solido all’interno di questa Amministrazione possano trovare appoggio e riscontro anche all’interno di circuiti privati e grossi come, ad esempio, Costa Crociere. Colossi che aiutino la promozione del territorio e la sponsorizzino. Savona deve diventare una città vissuta appieno anche da parte dei turisti“.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 12 giugno 2026

ore 17: apertura al pubblico di Villa Cambiaso

ore 19: saluti e interventi istituzionali in occasione dell’inaugurazione del Festival

ore 19.30: workshop sul gin a cura di Unalome e Pier 67

ore 19.30: degustazione di vino con il sommelier Jacopo Fanciulli

ore 21.30: esibizione degli Audio 80

ore 24: chiusura della Villa

Sabato 13 giugno 2026

ore 11: apertura al pubblico di Villa Cambiaso

ore 11.30: scuola di cucina per adulti, a cura dello chef Gianfranco Rossino del Ristorante Bino

ore 18: degustazione di vino con il sommelier Jacopo Fanciulli

ore 19: dj set di Dopamine

ore 19.30: degustazione di birra con il mastro birraio Lorenzo Dabove

ore 24: chiusura della Villa

Domenica 14 giugno 2026

ore 11: apertura al pubblico di Villa Cambiaso

ore 11.30: scuola di cucina per bambini, a cura di Re Mescio Le Bistrot Artistique

ore 18: degustazione di birra con il mastro birraio Lorenzo Dabove

ore 19.30: show-cooking con lo chef stellato Giuseppe Ricchebuono e la sommelier Martina

Ricchebuono del Ristorante Vescovado

ore 19.30: musica jazz dal vivo

ore 21.30: karaoke con Karaoke Itinerante e Mugugno Finalese

ore 24: chiusura della Villa