A Noli nasce “Il Borgo delle Idee”: tre giorni dedicati alle “salvezze” del nostro tempo, tra cultura e scorci naturali

Noli. C’è un borgo affacciato sul mare ligure che, per tre giorni, si trasforma in un laboratorio di pensiero, parole e visioni. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Noli ospiterà “Il Borgo delle Idee”, uno spazio in cui la cultura non si limita a essere raccontata, ma si vive e si condivide come punto di incontro tra discipline e generazioni diverse.

Prodotto da Nobile Agency con la direzione artistica di Gabriella Nobile, il Festival conferma la presenza di Massimo Recalcati, scrittore e psicoanalista, come consulente scientifico, accompagnato da Simone Ottonello (architetto e paesaggista, coordinatore di progetto), Matteo Ravera (responsabile rapporti con le istituzioni), Paolo Macri (responsabile dei rapporti con le imprese) e Fulvio Peluffo (coordinatore del Noli Social Club).

Il tema scelto, “Salvezze”, si fa chiave di lettura del presente: una parola plurale, aperta, che interroga il nostro tempo e invita a riflettere su ciò che oggi può ancora salvarci, individualmente e collettivamente. Un filo conduttore tra dialoghi e letture, per un confronto sui grandi temi sociali, filosofici e umani, grazie ai contributi dei protagonisti invitati: Paolo Virzì, Antonio Marras, Donatella Di Pietrantonio, Gianrico Carofiglio, Franco Arminio, Gad Lerner, Rossella Postorino, Silvia Salis e Massimo Recalcati.

“La condivisione della cultura e il confronto tra i diversi punti di vista sono forme di salvezza: aiutano le persone a comprendere il presente, custodire la memoria e immaginare il futuro della nostra comunità”, Ambrogio Repetto, Sindaco della città di Noli.

“Produrre questo festival ed esserne direttrice artistica è stato per me un grande onore. Dalla fotografia, alle mostre d’arte, ai festival culturali, tutto in un unico grande progetto della mia agenzia, Nobile Agency, che dalla sua nascita usa mondi e linguaggi diversi per un’unica finalità: contaminare. Il Borgo delle Idee nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui il pensiero non sia decorativo, ma necessario. In un tempo che consuma tutto con rapidità, abbiamo scelto di fermarci attorno a una parola complessa: salvezze. Al plurale, perché non esiste una sola via, né una sola risposta. Esistono invece le voci, le visioni, i conflitti e le domande che la cultura sa ancora generare. Questo festival è un invito a sostare, ad ascoltare e, forse, a riconoscere ciò che, per ciascuno di noi, merita di essere salvato”. Gabriella Nobile, Direttrice artistica Il Borgo delle Idee.

Kick off di inizio la mattina di venerdì 22 maggio presso il Duomo di Savona, con i saluti istituzionali. La kermesse sarà poi un susseguirsi di incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi di Noli, tra cui Piazza Chiappella, la Chiesa di Sant’Anna e la Chiesa di San Francesco, che ospiterà un’installazione di Antonio Marras.

Tra i tanti appuntamenti: una Lectio di Massimo Recalcati (venerdì 22 maggio, ore 19), seguita da un momento musicale di grande suggestione in Piazza Chiappella; l’intervista allo stilista e artista Antonio Marras (sabato 23 maggio, ore 16.15, Chiesa di San Francesco), alla scrittrice Premio Strega Donatella Di Pietrantonio (sabato 23 maggio, ore 12.15, Chiesa di Sant’Anna) e al Sindaco di Genova Silvia Salis (sabato 23 maggio, alle ore 17.30 in Piazza Chiappella), seguita alle 18.45 dall’intervento del regista Paolo Virzì e proiezione del suo film “Cinque Secondi” (ore 21). Domenica sarà la volta dei monologhi di Armando Buonaiuto (ore 15, Piazza Chiappella) e Franco Arminio (ore 18.45, Piazza Chiappella) e dell’intervista della giornalista Michela Proietti a Gianrico Carofiglio (ore 17.30, Piazza Chiappella). Chiudono il Festival i saluti istituzionali del Sindaco di Noli e Gabriella Nobile.

“Il Borgo delle Idee non è solo un evento, ma rappresenta uno stimolante progetto culturale per il futuro della comunità savonese. La nostra Fondazione sostiene le iniziative culturali che permettono di abitare e leggere con efficacia i bisogni del territorio al fine di favorire la riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali. La cultura diventa per noi l’asse portante dello sviluppo, non più limitata al tempo libero o al turismo, ma riconosciuta come espressione identitaria, linguaggio condiviso, motore di innovazione e strumento di coesione sociale. Dunque, la cultura come patrimonio di conoscenze capace di generare comportamenti collettivi nuovi e diffusi. Il Borgo delle Idee va proprio in questa direzione” Luciano Pasquale, presidente Fondazione De Mari CR .avona

In questo contesto, Zerodiciannove – rassegna diffusa dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 19 anni – presenta a Il Borgo delle Idee “Creature. Dalla carta alla creta”: un’esposizione nata dall’unione tra illustrazione e ceramica, dove il segno sulla carta diventa materia e prende forma tridimensionale. Questa prima edizione coinvolge tre illustratrici liguri – Letizia Iannaccone, Giulia Pastorino (Premio Andersen 2025) e Anais Tonelli – per un percorso di ricerca e sperimentazione guidato dai Servizi Educativi della Fondazione.

“Il Borgo delle Idee” è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Noli, nella persona del Sindaco, con la Fondazione de Mari, il Noli Social Club e la Fondazione Garrone, insieme a importanti realtà locali e nazionali, tra cui l’Unione Albergatori di Savona.

Un’occasione unica per raccontare e vivere un Festival che si afferma come punto di riferimento per la riflessione culturale contemporanea in Italia.

A questo link è disponibile il programma completo.