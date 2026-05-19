A Lorella Brondo il premio “Loanese d’Oro 2026” del Lions Club Loano Doria

Loano. Non si ferma l’attività del Lions Club Loano Doria che il prossimo fine settimana realizzerà due importanti iniziative.

Sabato 23 maggio alle 17 a Palazzo Doria ci sarà la cerimonia per il “Loanese d’Oro” 2026 con la consegna del riconoscimento ad una figura “concittadina” la cui attività risulti particolarmente significativa per la comunità.

Con questo riconoscimento, nato sotto la presidenza di Giacomo Piccinini nel 2020, il Lions Club vuole omaggiare chi si sia particolarmente distinto nel suo operare, portando lustro alla nostra Loano e divenendo un riferimento nel proprio ambito, e contemporaneamente abbia dimostrato una concreta disponibilità ad aiutare gli altri.

Negli anni passati il “Loanese d’oro” è stato attribuito al coach Lino Lardo, all’avvocato Stefano Carrara Sutour, all’imprenditrice Franca Roveraro Cappelluto, alla conduttrice Elena Ballerini, a Riccardo Ferrari e lo scorso anno all’associazione Vecchia Loano.

Quest’anno il premio verrà consegnato a Lorella Brondo, che con la sua scuola di danza “ha rappresentato e rappresenta un’esperienza importante per le ragazze di Loano. Ha scoperto e forgiato numerosi talenti di successo e ha portato le proprie allieve a gareggiare in tutta Italia e con loro il nome di Loano”.

Domenica 24 maggio alle 20.30 nella sala polivalente della parrocchia di San Pio X andrà in scena “Chi va’ pé ganci……”, commedia teatrale in dialetto ligure a cura della Compagnia Teatrale “Sciappin all’Opera”.

Con il patrocinio del Comune di Loano, la collaborazione di Riccardo Ferrari, Alessandro Gimelli e Vladi dei “Trilli”, il Lions Club Loano Doria e l’associazione Vecchia Loano presenteranno uno spettacolo ad offerta libera il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Bastapoco Onlus di Albenga.

Personaggi ed interpreti: “Filipin” è Angelo Casella; “Tito” è Agostino Delfino; “Chechin” è Claudio Linoli; “Censina” è Nicoletta Porcella; “Tomau” è Guido Bernardo Pellegata; “Madalin” è Marosa Roba; “Gennaro” è Carmine Attanasio; “Panetè” è Riccardo Ferrari; “Volontario Cri” è Mattia Delfino.