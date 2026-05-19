A Laigueglia in via di ultimazione la riqualificazione di palazzo Musso Piantelli

Laigueglia. I lavori di restauro a Palazzo Guardone sono ormai giunti alle battute finali, segnando un momento storico per Laigueglia. La facciata dell’edificio è stata finalmente liberata dai ponteggi, svelando le decorazioni e i colori originari che restituiscono splendore al borgo.

“L’edificio – come spiega il vice sindaco Andrea Zancanaro – è pronto ad ospitare un centro di innovazione e didattica all’avanguardia. Sono già funzionanti le residenze per artisti all’interno del palazzo. Questo spazio – prosegue il vice sindaco – consentirà a cittadini e visitatori di vivere percorsi digitali a stretto contatto con la storia e l’ambiente locale”.

“Oltre alla sala immersiva, la struttura ospita già un’area dedicata ai laboratori scientifici. Si tratta di un vero e proprio polo di ricerca completo di microscopi, postazioni di studio e installazioni interattive interamente legate al mare. Il progetto unisce così la tutela della memoria storica locale con le più moderne tecnologie”.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che vede realizzarsi un obiettivo strategico per il turismo e la cultura.

“Con questo intervento non solo restituiamo la bellezza originaria a uno dei palazzi più prestigiosi del nostro borgo, ma guardiamo concretamente al futuro dei nostri giovani – sottolinea il vicesindaco Andrea Zancanaro – La nuova sala immersiva e i laboratori didattici rappresentano un’opportunità straordinaria per far conoscere la nostra storia e l’ecosistema marino in modo innovativo e coinvolgente”.

Proprio in questi giorni Anci Liguria ha fatto tappa nel nostro Comune per seguire i lavori di allestimento della nuova sala immersiva multimediale. Il progetto si candida a diventare un punto di riferimento culturale sia per le scuole che per i turisti durante tutto l’anno. L’integrazione tra valorizzazione architettonica e divulgazione scientifica qualifica ulteriormente l’offerta del territorio. I dettagli sull’inaugurazione ufficiale e sulle modalità di accesso per il pubblico saranno comunicati nelle prossime settimane. Nel frattempo, Laigueglia si gode la rinascita di un gioiello che unisce la bellezza del passato alle tecnologie del futuro.