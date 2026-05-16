A Finale nasce una nuova associazione culturale: si chiama “Confronti”

Finale Ligure. Finale Ligure si arricchisce di una nuova associazione culturale, infatti il primo febbraio di quest’anno è stato registrato all’agenzia delle Entrate l’atto costitutivo dell’associazione culturale “Confronti”, che non persegue scopi di lucro, ma promuove eventi culturali, sociali, incontri e studi teologici, favorendo il confronto fra diverse confessioni religiose.

L’associazione ha sede in piazza del Tribunale 6 in Finalborgo e la signora Loredana Bruzzone ne è il primo presidente. Questa settimana il presidente ha incontrato il sindaco Berlangeri per presentargli la neonata associazione.

L’associazione “Confronti” ha già diversi eventi in programma. Si parte il 20 giugno, alle ore 18 nella sala Gallesio di Finale Ligure, con il relatore Perry Huesmann, docente presso l’università Iulm di Milano. Il docente universitario terrà una conferenza sull’attuale tema: “Trump e gli evangelici, ma quali?”. Il dottor Huesmann ha proposto un’altra conferenza sulla grande sfida umana “Viere con le diversità”.

Tra gli altri eventi che si stanno valutando anche la presentazione del libro della dottoressa Elisa Panizza, “Dio salvi la regina” e la presentazione della sua tesi di laurea su “La velatura femminile nelle religione monoteiste”.

Dopo aver definito il programma della prima conferenza, l’associazione “Confronti” sta ora lavorando al calendario dei prossimi incontri, che sarà reso pubblico una volta completato.