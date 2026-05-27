Savona. Ha 9 anni e frequenta le elementari di Lavagnola la bambina che ha chiamato il 112 per aiutare la mamma, colta da un improvviso malore.

Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio (22 maggio) e le due si trovavano sole in casa quando è avvenuto l’accaduto. La bimba ha avuto una prontezza di riflessi non indifferente, si è accorta che la mamma non stava bene e così ha subito attivato le procedure di emergenza. Dopo la chiamata al 112 dove ha indicato ciò che aveva la mamma e l’indirizzo di casa si è precipitata sul balcone per chiedere aiuto riscontrando la presenza di un vicino di casa.

Una volta arrivati i militi la bambina ci ha precisato a sottolineare: “Ho chiamato io l’ambulanza, ho fatto tutto ciò che mi hanno insegnato le mie maestre a scuola e ho aiutato la mamma”.

La bambina è tra i 400 alunni che anche quest’anno hanno preso parte al progetto di Croce Bianca e l’Istituto Comprensivo Savona I “Io bambino: piccolo ma grande volontario“. Il progetto nato tra l’Istituto Comprensivo Savona I e la pubblica assistenza savonese per coinvolgere i bambini nel mondo della pubblica assistenza e del volontariato.

“Siamo orgogliose della nostra alunna – affermano – le maestre Maria e Manola – l’obiettivo del progetto è proprio questo far si che noi maestre possiamo leggere da qualche parte o venire a sapere che uno dei nostri “piccoli” ha salvato una vita umana. E venerdì è successo”.

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“Io bambino: piccolo ma grande volontario”

Una storia finita bene grazie a questa piccola volontaria. La mamma è ancora in ospedale per accertamenti ma presto verrà dimessa.