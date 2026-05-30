Il Festival caarteiv delle arti ritorna a Riofreddo di Murialdo

Murialdo. Ripartono i consueti concorsi caARTEiv con un ritorno alle origini. Il Festival delle Arti ritornerà in una edizione unica a Riofreddo di Murialdo, paese valbormidese in cui nacque il primo concorso ideato da Simona Bellone, “Poetando alle Pendici del Monte Camulera” nel luglio 1998, nella chiesa San Rocco.

La scadenza è prevista al 30 giugno, mentre la premiazione avverrà domenica 26 luglio presso la nuova sede caARTEiv, in borgata Riofreddo 25, nei nascenti Agriturismo “Antica Casa Bellone” e Museo aviatore regia aeronautica “Vittorio Centurione Scotto”, biblioteche Capasso e Centurione Scotto, e tanto altro, come esplicato nel nuovo sito dedicato alla cultura, “Maison Le Nobel” www.maisonlenobel.it e in “Condividendo Cultura” www.condividendocultura.it.

I concorsi prevedono come sempre sezioni dedicate alle poesie, haiku, dialetto, umoristica, racconti, libri, opere digitali, abbinate a mostre collettive, nonché tesseramento soci, per poter realizzare rendez-vous artistici ulteriori, da maggio ad ottobre.

Sul sito caARTEiv www.caarteiv.it cliccando su “concorsi” è possibile leggere in dettaglio il bando completo con modalità e recapiti.

(Per info: simona.bellone@gmail.com)