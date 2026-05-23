118 Savona, Vaccarezza: “Accorpamento con Genova non comporta modifiche ai tempi di risposta. Da Arboscello solo allarmismo”

Savona. “Leggo con stupore dichiarazioni che generano solo allarmismo del tutto ingiustificato su un tema delicato come l’emergenza sanitaria. È doveroso chiarire ai cittadini, con serietà e responsabilità, che la riorganizzazione delle centrali operative del 118 non comporta alcun cambiamento del servizio, né modifiche ai tempi di risposta o alla capacità di intervento sul territorio delle ambulanze”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, replicando alle dichiarazioni del consigliere del Partito Democratico, Roberto Arboscello.

Il consigliere Dem ha lanciato una raccolta firme per chiedere di non chiudere la centrale del 118 a Savona, al contrario di quanto previsto dal piano sanitario regionale.

“Cambia esclusivamente il punto da cui risponde l’operatore della centrale – prosegue -, non il sistema dei soccorsi, non i mezzi presenti sul territorio e non l’assistenza garantita ai cittadini. Confondere una riorganizzazione amministrativa con un presunto smantellamento del servizio significa alimentare paure infondate e fare disinformazione. L’obiettivo dell’intervento è invece quello di rafforzare l’integrazione e l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza, mantenendo invariata la qualità del servizio erogato”.

Vaccarezza conclude: “Su temi così importanti servono equilibrio, responsabilità istituzionale e rispetto per il lavoro quotidiano di operatori e soccorritori, evitando strumentalizzazioni politiche che rischiano solo di creare confusione tra i cittadini”.