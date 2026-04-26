NovaRomentin-Vado LIVE: tre punti e i rossoblù saranno in Serie C

NovaRomentin 0 – Vado 1 (22′ Raffini)
23′ Ammonito Becchi per fallo a centrocampo.
22′ Goal del Vado! Vita in area calcia male, ma sul pallone si avventa Raffini che si allunga e con la punta spinge dentro da posizione ravvicinata.
21′ Stampi entra in area e calcia. Respinge con i piedi Gadda.
19′ Clamoroso errore di Raffini. L’attaccante serve Vita e chiede l’uno-due. Lo ottiene con il compagno che lo serve con un pallonetto. Ma davanti alla porta svirgola il pallone.
17′ Punizione di Ciccone alta sulla traversa. In controllo Gadda.
15′ Ciccone conduce sulla destra, passa a Stampi. Cross basso per Raffini che prova a girarla in porta di tacco. Nistor protegge il portiere e rinvia il pallone.
12′ De Rinaldis punta l’area. Al limite, fa partire una bomba su cui Gadda si supera tuffandosi alla sua sinistra mettendo in corner.
11′ Crossa Saltarelli, Vita spizza di testa. Palla però sul fondo. Sesia chiede meno tocchi ai suoi per una circolazione di palla più veloce.
10′ Squillo del Vado! Crossa Saltarelli dalla sinistra, Vita sul secondo palo colpisce di testa da posizione ravvicinata ma la palla colpisce la traversa e va fuori.
8′ Inizio zoppicante per il Vado. Ciccone al limite passa all’indietro per Alluci, che si fa anticipare da Foresta. Ammonito il play vadese che trattiene l’avversario.
3′ Primo tiro della NovaRomentin: Foresta ci prova dalla distanza ma il suo rasoterra è fuori. Bellocci controlla.
1′ Si parte! Vado in maglia bianca con inserti gialloblù. Divisa giallo fosforescente per la NovaRomentin.
Primo tempo
Tre punti separano il Vado dalla Serie C. Il compito sembra agevole contro una NovaRomentin ultima, già retrocessa e reduce da una sconfitta per 6 a 1 contro il Club Milano, squadra impegnata per evitare i playout.
NovaRomentin: 1 Gadda, 2 Pompilio, 3 Becchi, 4 Nistor, 8 Petracca, 11 Bignoli, 13 Bertelegni, 14 Pompilio. 15 Moussafir, 17 Valenti, 18 Foresta. A disposizione: 12 Notatore, 5 Cesari, 7 Balesini, 16 Diop, 21 Merzougue, 27 Martiner, 28 Pomoni, 29 Costa. Allenatore: Marco Molluso.
Vado: 22 Bellocci; 5 Saltarelli, 4 Bondioli, 14 Gulinelli; 70 Stampi, 10 Ciccone, 20 De Rinaldis, 88 Alluci, 97 Rosa; 11 Vita, 9 Raffini. A disposizione: 12 Gattuso, 6 Pisanu, 7 Arras, 17 Lazzarini, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 32 Alfiero, 33 Sacco, 77 Bonotto. Allenatore: Marco Sesia.
Arbitro: Davide Patti di Palermo. Assistenti: Boris Popovic di Padova, Enrico Rossetto di Schio.