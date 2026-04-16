Accordo tra Regione, Soprintendenza e Comuni del finalese per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

Finale Ligure. È stato siglato oggi, presso la sala Consiliare del Comune di Finale Ligure, un accordo di collaborazione sperimentale tra: Regione Liguria, Soprintendenza e i Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio, con l’obiettivo di rendere più rapidi ed efficienti i procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

A siglare il documento l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola, il soprintendente Vincenzo Tiné e il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri.

Attualmente, il procedimento ordinario prevede una fase istruttoria da parte del Comune e la successiva richiesta di parere alla Soprintendenza, che dispone di 45 giorni per esprimersi, ai quali si aggiungono i tempi necessari per l’adozione del provvedimento finale da parte dello stesso Comune. Con l’accordo siglato oggi sarà istituito un tavolo congiunto che consentirà l’esame simultaneo delle pratiche e il costante confronto diretto tra i due enti dimezzando, tendenzialmente, le tempistiche per il suo espletamento.

“Da tempo, come assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria, siamo impegnati sulla semplificazione, innovazione e velocizzazione delle pratiche – spiega l’assessore regionale competente Marco Scajola -. L’accordo sperimentale che sigliamo oggi è un ulteriore passo avanti che, grazie alla fondamentale collaborazione con la Soprintendenza, siamo pronti a replicare in altri territori. Siamo a totale disposizione dei Comuni per lavorare congiuntamente, con efficienza ed efficacia, a uno sviluppo coerente e positivo della Liguria per fornire risposte puntuali e all’avanguardia alle esigenze degli attori del processo edilizio, dalle istituzioni ai cittadini. Ringrazio il soprintendente Vincenzo Tiné e i Comuni coinvolti per quanto fatto fino a oggi, certo che questo accordo sia pronto per essere modello a livello ligure e non solo”.

In particolare, Regione Liguria svolgerà un ruolo di coordinamento e raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti, favorendo il corretto esercizio delle competenze delegate ai Comuni e il dialogo con la Soprintendenza. In questo modo potranno essere semplificate le procedure e, come detto, ridotti i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni o per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio.

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Urbanistica: accordo tra Regione, Soprintendenza e Comuni del finalese

“Questo progetto pilota introduce un modello operativo innovativo in Liguria, fondato su una collaborazione strutturata e continuativa tra Comune e Soprintendenza, che consentirà di migliorare sensibilmente, a legislazione invariata, le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – commentano il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Finale Ligure Umberto Luzi – L’obiettivo è quello di garantire risposte più rapide a cittadini e professionisti, tendendo al dimezzamento dei tempi di risposta senza in alcun modo compromettere la qualità, il rigore e l’attenzione che devono caratterizzare ogni istruttoria in un ambito così delicato come quello della tutela del paesaggio”.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Soprintendente Vincenzo Tiné, alla referente della Soprintendenza per la Provincia di Savona Simona Giovanna Lanza, all’assessore regionale Marco Scajola e agli uffici della Regione Liguria, del Comune di Finale Ligure e dei Comuni di Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio, per la collaborazione e l’impegno dimostrati nella costruzione di questo importante percorso condiviso. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un modello virtuoso, capace di fare da riferimento anche per altri territori, nell’ottica di una pubblica amministrazione sempre più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze della comunità”.

Il Soprintendente Vincenzo Tinè: “Finale ha tra i paesaggi più belli della Liguria, ma è anche un luogo in cui si vive e si continua a crescere e in cui i cittadini propongono modifiche perché c’è un interesse produttivo. Il tema, quindi, è molto caldo. L’amministrazione comunale, con cui c’è un ottimo rapporto, si è molto spesa e ha reso possibile sperimentare questo tentativo di superare le pastoie burocratiche infinite legate alle autorizzazioni paesaggistiche. Ciò porterà benefici prima di tutto per i cittadini, che vedranno ridurre i tempi di risposta da parte di Ente locale e Soprintendenza, ma anche per gli uffici che se ne occupano, perché lavorando insieme si fa tutto prima e meglio”.

L’accordo prevede, inoltre, la condivisione digitale della documentazione e riunioni periodiche per analizzare le richieste. La collaborazione avrà inizialmente una fase sperimentale di sei mesi, in assenza di recesso delle parti, potrà proseguire fino a tre anni.

Commenta il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza: “Il Comune e la Soprintendenza hanno scelto la strada del dialogo costante e del coordinamento tecnico. Questa sinergia non è solo un atto formale, ma uno strumento concreto per elevare la qualità dei servizi offerti, riducendo le attese e garantendo procedure trasparenti. Quando gli Enti collaborano in modo leale e costruttivo, il beneficio ricade direttamente sul territorio, trasformando la burocrazia da ostacolo a risorsa efficiente per il cittadino”.