Treni, disagi sulla linea Genova-Milano. Rabbia tra i pendolari: “Lasciati soli senza alcuna assistenza”

Liguria. Mattinata di disagi per chi viaggia tra Genova e Milano, con ripercussioni anche per i pendolari savonesi. Questo a causa di un problema sulla linea ferroviaria Milano – Genova all’altezza di Pavia, in atto da questa mattina intorno alle 8.00, che ha determinato il blocco della circolazione per verifiche tecniche. Diversi treni intercity e regionali sono stati coinvolti.

I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Ecco i treni intercity oggetto di variazione:

• IC 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00): il treno oggi termina la corsa a San Martino Cava. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 3018 Certosa Di Pavia (8:40) – Milano Greco Pirelli (9:15).

• IC 662 Livorno Centrale (6:16) – Milano Centrale (10:55): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26): il treno oggi ferma anche a Tortona.

• IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

I passeggeri in partenza da:

– Milano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;

– Pavia e Tortona possono utilizzare il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26).

Rabbia tra i passeggeri, come racconta una cittadina savonese rimasta bloccata a Pavia: “Una assenza di comunicazioni totale da parte di Trenitalia, i viaggiatori sono stati lasciati soli, nessuna informazione utile. Ora, sono finalmente riuscita a salire su un bus di linea diretto a Milano. Al momento dell’emergenza non ci sono stati autobus sostitutivi, siamo stati abbandonati senza alcuna assistenza”.

“Per ripristinare la regolarità del servizio – spiegano da Trenitalia -, è stato necessario modificare e cancellare alcune corse lungo la direttrice interessata. E’ stato attivato anche un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Certosa di Pavia e Pavia. I passeggeri possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite l’app e il sito ufficiale nella sezione dedicata a linee e orari”.