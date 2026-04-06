Traffico da controesodo sulle autostrade liguri: code in A10 tra Andora e Savona, incidente in A7

Liguria. Come preannunciato e previsto nelle scorse ore, quella di oggi è e sarà una giornata delicata per il traffico sulla rete autostradale della Liguria, presa d’assalto in queste bellissime giornate di primavera da decine di migliaia di turisti provenienti dalle regioni limitrofe.

Per quanto riguarda il savonese le prime code si registrano già da questa mattina sulla A10 nel tratto di competenza di Concessioni del Tirreno: tra Andora e Savona sono segnalate code a tratti in direzione Italia causa traffico intenso. Sulla A6 Savona-Torino si è formato un chilometro di coda tra Altare e il bivio con la 10 causa lavori.

Il traffico in autostrada ha ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria con rallentamenti sull’Aurelia tra Ceriale e Finale Ligure.

Al momento un incidente sulla A7, tra Busalla e Ronco Scrivia, sta complicando ulteriormente la situazione con code e congestionamenti in direzione nord di alcuni chilometri. Code in uscita anche a Serravalle, dove, come di consueto, molte persone si affollano per un passaggio all’outlet.

Disagi anche in A10 nelle due direzione in convergenza verso il bivio con l’A26: code da Sestri Ponente verso Voltri e da Arenzano verso levante. Sulla A26 Pra’ Gravellona si viaggia a corsie ridotte (due invece che tre) con code in direzione nord e tratti a passo d’uomo.

Il controesodo di Pasqua porterà code anche martedì 7 aprile con ancora bollini rossi su A7 e A26 verso nord e su A10 e A12 in direzione Genova sia al mattino che al pomeriggio.