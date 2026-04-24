Termovalorizzatore, l’ipotesi Scarpino esce di scena: salgono le quotazioni della Val Bormida

Liguria. Il termovalorizzatore a Scarpino non si può fare. È questa l’indicazione emersa dal tavolo sul dissesto idrogeologico andato in scena giovedì tra il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, la sindaca Silvia Salis e gli assessori competenti di Comune e Regione. Un verdetto che, in teoria, mette una pietra tombale sull’ipotesi di realizzare un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti sulle alture del Ponente genovese, finora rimasta sempre sul tavolo nonostante le difficoltà tecniche e soprattutto politiche.

Un verdetto, inoltre, che a livello di localizzazione del nuovo impianto per la chiusura del ciclo rifiuti mette ancora una volta alla ribalta la Val Bormida.

Il vertice è servito per condividere i primi risultati del monitoraggio interferometrico satellitare affidato al centro di competenza dell’Università di Firenze per individuare gli spostamenti superficiali del terreno e dei manufatti e definire così una scala di priorità degli interventi di mitigazione. Dall’analisi dei tecnici risulta, in particolare, che l’area di Scarpino è interessata da diversi movimenti franosi. E alla domanda precisa della sindaca sulla possibilità di costruire un impianto per i rifiuti in quelle condizioni, la risposta sarebbe stata chiaramente negativa.

A questo punto aumentano i dubbi sull’eventuale partecipazione di Amiu alla procedura per il project financing. Nel frattempo la Regione ha raccolto sei manifestazioni di interesse, ma la grande incognita è ovviamente la collocazione del futuro impianto. Una volta scartata l’opzione Scarpino, non restano molte strade percorribili: in provincia di Genova esistono suggestioni legate alla Valle Scrivia, già promossa dal Rina, ma è noto che le principali attenzioni si sono concentrate finora proprio sul territorio valbormidese. Qui, negli ultimi tempi, ha avuto modo di prosperare un ampio fronte del No che raccoglie sindaci, comitati e associazioni.

E se in prospettiva per il capoluogo ligure il problema rimane, a causa dei costi di trasporto che rimarrebbero molto elevati, l’esclusione di Scarpino rilancia con forza le quotazioni del savonese e della stessa Val Bormida. Tra le sei manifestazioni di interesse pervenute in relazione all’avviso della Regione, c’è la RTI composta dal gruppo EcoEridania e Italiana Coke.

Sul fronte delle potenziali aree, infatti, sono state opzionate l’ex Acna di Cengio e diverse zone a Cairo Montenotte (in particolare a Bragno) come potenziali siti per il nuovo termovalorizzatore.