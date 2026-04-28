Sondaggio IVG, Natale: “Giudizio del Pd ligure su amministrazione Russo è positivo, lavoreremo per continuare”

Savona. “Su alcune ricostruzioni bisogna fare chiarezza. Le elezioni di Savona, come tutte le altre elezioni comunali, sono gestite dal livello provinciale. Il Partito Democratico ligure è al fianco del partito savonese per affrontare al meglio questa sfida”. Con queste parole il segretario del Pd Liguria, Davide Natale, commenta i risultati usciti finora dal sondaggio commissionato da IVG a Demetra-Opimedia sul gradimento di cui godono a Savona i potenziali candidati sindaci per il 2027.

La prima puntata sottolineava un giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione uscente, bocciata dal 62% dei cittadini. Nella seconda puntata sono state misurate le chance di rielezione di Marco Russo e quelle di vittoria di Roberto Arboscello, attuale vice presidente del consiglio regionale: anche qui i numeri non hanno sorriso allo schieramento di centrosinistra.

Una lettura che ora Natale prova a ribaltare: “Il mio giudizio sul lavoro dell’amministrazione comunale uscente è positivo. Tanto il lavoro fatto sia dal punto di vista politico che amministrativo, tanti i risultati ottenuti e tanto è stato impostato per il futuro”.

“Lavoreremo insieme perché tutto questo possa continuare“, ha concluso il segretario del Pd Liguria.