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Sondaggio IVG, Natale: “Giudizio del Pd ligure su amministrazione Russo è positivo, lavoreremo per continuare”

Il segretario regionale del Partito Democratico: "Tanto lavoro fatto, tanti risultati ottenuti e tanto è stato impostato per il futuro"

davide natale pd

Savona. “Su alcune ricostruzioni bisogna fare chiarezza. Le elezioni di Savona, come tutte le altre elezioni comunali, sono gestite dal livello provinciale. Il Partito Democratico ligure è al fianco del partito savonese per affrontare al meglio questa sfida”. Con queste parole il segretario del Pd Liguria, Davide Natale, commenta i risultati usciti finora dal sondaggio commissionato da IVG a Demetra-Opimedia sul gradimento di cui godono a Savona i potenziali candidati sindaci per il 2027.

La prima puntata sottolineava un giudizio negativo sull’operato dell’amministrazione uscente, bocciata dal 62% dei cittadini. Nella seconda puntata sono state misurate le chance di rielezione di Marco Russo e quelle di vittoria di Roberto Arboscello, attuale vice presidente del consiglio regionale: anche qui i numeri non hanno sorriso allo schieramento di centrosinistra.

Una lettura che ora Natale prova a ribaltare: “Il mio giudizio sul lavoro dell’amministrazione comunale uscente è positivo. Tanto il lavoro fatto sia dal punto di vista politico che amministrativo, tanti i risultati ottenuti e tanto è stato impostato per il futuro”.

Lavoreremo insieme perché tutto questo possa continuare“, ha concluso il segretario del Pd Liguria.

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