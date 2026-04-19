Serie D, Vado – Cairese LIVE: le ultime fatiche dei rossoblù per la Serie C

VADO-CAIRESE 0-0 (Ligorna-Biellese 1-1 LIVE)

26′ Alluci sfiora il secondo palo con una grande conclusione a giro, deviata: calcio d’angolo. Tiro dalla bandierina battuto molto bene ma nessuno riesce ad andare ad impattare a pochi passi da Catberro.

23′ Conclusione di Gulli murata dalla difesa rossoblù.

22′ Ha pareggiato il Ligorna contro la Biellese: 1-1.

21′ Occasione Vado! Splendida palla di Ciccone a cercare Vita che controlla di petto, si gira e calcio: pallone fuori di poco!

18′ Vado fraseggia in attesa di trovare varchi, la Cairese si difende compatta lavorando molto sulla pressione. A parte qualche tempo in ritardo, i gialloblù stanno lavorando bene.

12′ Aveva segnato di testa capitan Bondioli, sugli sviluppi di calcio da fermo. L’arbitro ha però annullato la rete per una posizione irregolare.

7′ No look di Alfiero in filtrante per Vita che calcia verso la porta: tentativo che va fuori di poco.

3′ Ha segnato la Biellese a Ligorna! Si sblocca subito il parziale nel campo rivale, qui primi minuti di studio.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 10 Ciccone, 11 Vita, 14 Gulinelli, 20 De Rinaldis, 32 Alfiero, 70 Stampi, 88 Alluci, 97 Rosa. A disposizione: 1 Gattuso, 7 Arras, 9 Raffini, 17 Lazzarini, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 77 Bonotto, 99 Giacchino. Allenatore: Pereyra (Sesia squalificato).

Cairese: 12 Catberro, 5 Scarrone, 6 Turone, 7 Jebbar, 8 Gulli, 11 Anselmo, 15 Deseri, 17 Graziani G, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 27 Federico. A disposizione: 1 Ceppi, 10 Spatari, 14 Zanon, 18 Colletto, 24 Sancinito, 25 Graziani T, 28 Hernandez, 29 Vignaroli, 30 Piacenza. Allenatore: Balotelli (Floris squalificato).

Arbitra Castelli di Ascoli Piceno, coadiuvato da Gorgoglione di Barletta e Lemos di Nola.

Vado Ligure. Il Vado si prepara al rush finale di una lunga stagione che lo vede in testa e con il destino completamente nelle proprie mani. Però guai a sottovalure NovaRomentin, Biellese e soprattutto l’impegno odierno contro la Cairese, che cerca punti salvezza dopo il brutto K.O. contro il Club Milano. I valbormidesi erano riusciti a strappare un pareggio sul campo del Ligorna, dando vita al sorpasso rossoblù tra l’altro. Una sfida non semplice ma che la squadra di Sesia ha l’obbligo di fare propria. Ma già oggi può arrivare la C? La risposta è sì: in caso di sconfitta del Ligorna, ai rossoblù basterebbe battere i gialloblù per festeggiare la promozione.