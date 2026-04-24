Lo straordinario passaggio della meteora e lo spettacolo luminoso nei cieli del savonese

Riviera. Un bolide spettacolare, un meteora ha illuminato i cieli del savonese e della Liguria, con il passaggio tra le 00.30 e le 00.46: si è trattato di un fenomento astronomico davvero particolare che è stato rilevato dalla camera scientifica di Prisma (la rete italiana di telecamere “all-sky” gestita dall’Istituto Nazionale di Astrofisica per il monitoraggio delle meteore e il loro recupero).

La scia luminosa è stata immortalata anche da webcam locali, con l’ingresso in atmosfera del corpo celeste che ha attraversato la Liguria da levante a ponente.

“Un bolide è una meteora particolarmente luminosa, prodotta dall’ingresso ad altissima velocità di un piccolo corpo roccioso o metallico nell’atmosfera terrestre. Solo nel caso in cui alcuni frammenti raggiungano il suolo si parla di meteorite” affermano gli astrofili, che stanno ancora analizzando il passaggio avvenuto nella notte.

“E’ stato un fenomeno assolutamente rilevante – afferma Ugo Ghione, presidente dell’associazione Astrofili “Orione”, in contatto con i colleghi liguri e spezzini che stanno verificando il transito della meteora -. L’oasservazione è stata possibile grazie allo sciame delle Liridi, stelle cadenti con la particolarità, come nel caso segnalato e oggetto di osservazione, che loro magnitudine superi quella di Venere, regalando così un effetto prospettico straordinario e ben visibile”.

Ora si attende di capire se il bolide, come si pensa, sia poi caduto in mare aperto o meno.

(La foto è stata scattata a Vence, in Francia, da Sylvain Reybaut)