La Nolese vince la Seconda Categoria e torna in Prima Categoria dopo quasi mezzo secolo

La Nolese vince il campionato di Seconda Categoria. Lo fa all’ultima giornata di campionato spuntandola nel testa a testa contro il Sassello, sconfitto 2-1 sul campo della Priamar Liguria.

La vittoria decisiva è arrivata per 3 a 1 al Mazzucco contro la Rocchettese. I nolesi sono passati in vantaggio con Kazazi chiudendo 1-0 il primo tempo. Al sesto della ripresa, il goal di Perrone porta in parità il risultato. Dopo aver perso la Coppa Liguria e la scorsa partita di campionato, potevano comparire parecchi fantasmi tra i biancorossi. Ma non è stato così: Kazazi ha raddoppiato al 68′ e Cortez ha chiuso i conti siglando il 3-1 finale.

Intanto, al Levratto di Zinola, il Sassello ha perso 2 a 1 contro la Priamar Liguria. La formazione di mister Fabio Musso parteciperà direttamente alla finale playoff del girone contro la vincente tra la Priamar Liguria e il Pallare.

La Nolese chiude il campionato a quota 50 punti: 16 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Sono ben 67 i goal fatti, 24 i goal subiti.