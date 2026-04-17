In Liguria e nel savonese crescita dell’economia del mare, Confindustria: “Gas russo? Bisogna rifletterci”

Liguria. “Prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina il costo dell’energia era a 28 euro al megawattora, oggi siamo a 160 euro al megawattora. Io credo che su questo sarà necessario fare una riflessione. Oggi noi abbiamo bisogno di fare tutto ciò che è possibile per salvaguardare la nostra impresa, perché in questo momento é veramente fuori dalla competizione globale”.
Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante il convegno “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare”, rispondendo a chi chiedeva un commento sul dibattito in corso sulla possibilità di riaprire al gas russo.
“Credo che bisogna fare dei ragionamenti, bisogna avere una visione complessiva del discorso – ha dichiarato Orsini – bisogna partire da un dato, cioè che prima del conflitto l’energia la pagavamo 28 euro al megawattora e i problemi di competitività che avevamo allora erano certamente minori”.
Parlando di contesto globale e di conflitti, il presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli, ha detto che i principali porti della Liguria “non risentono della chiusura di Hormuz”, almeno al momento.
“Abbiamo fatto un approfondimento proprio in questi giorni – ha spiegato – i nostri traffici tengono, anche quelli che provengono dal Far East. Paradossalmente, ciò che viene meno da una certa area geopolitica viene compensato da traffici che arrivano da altre zone del mondo”.
Meloni: “Liguria traino per l’economia del mare”
Alla platea del convegno anche un videomessaggio della presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha definito Genova e la Liguria capofila trainanti per l’economia del mare: “Con oltre 200 mila imprese e un milione di occupati, l’economia del mare genera in Italia un valore aggiunto pari a 76 miliardi di euro. Siamo i primi in Europa per volume di merci movimentate nel trasporto marittimo a corto raggio e occupiamo i vertici dell’industria cantieristica e nautica ad alta complessità tecnologica, con oltre il 40% del mercato mondiale nei settori dei super yacht e delle navi da crociera”.
“Un settore strategico che genera valore lungo tutta la catena produttiva e che in un territorio come quello di Genova e della Liguria, dove avete scelto di celebrare il primo appuntamento di un percorso che vi condurrà nel 2027 anche a Napoli e in Campania, concentra competenze, infrastrutture, capacità industriali che rendono l’Italia protagonista nel Mediterraneo“, ha affermato la premier.
“L’economia blu e la cantieristica sono una delle cinque nuove filiere attorno alle quali si sta evolvendo il nostro Made in Italy e che il Governo ha deciso di attenzionare nella politica industriale che sta portando avanti. Perché il nostro marchio è un concetto dinamico che nel tempo ha aggiunto alle filiere classiche altri segmenti: l’economia della farmaceutica e dei dispositivi medici, la space economy e la difesa, la filiera del turismo e dell’accoglienza, l’industria culturale e – appunto – l’economia del mare”, le parole di Meloni.
L’economia del mare vale 216 miliardi, ricchezza prodotta +16% in un biennio
L’economia del mare, trasversale a industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche di regolazione e tutela ambientale vale oltre 216 miliardi di euro, pari all’11,3% del Pil dell’Italia e occupa 1,1 milioni di persone in modo diretto (che salgono a 2,5 milioni considerando anche gli indiretti).
La ricchezza prodotta dalla filiera è cresciuta di quasi il 16% nel biennio 2022-23, contro il 6,6% del totale dell’economia, una velocità di crescita pari a circa 2,5 volte la media nazionale. Sono alcuni dei dati del rapporto Confindustria-Bcg (Boston consulting group) presentato questa mattina da Mario Zanetti, delegato Confindustria per l’Economia del mare.
“Dal Mediterraneo passa il 27% delle rotte strategiche globali, il 65% degli approvvigionamenti energetici europei e il 35% del traffico mondiale di greggio. A livello globale il 90% del traffico merci viaggia via mare e il 99% del traffico dati transita nelle dorsali sottomarine”, ha detto Zanetti.
“L’Italia – ha sottolineato Zanetti – con i suoi 7.900 km di costa, 350 porti, circa 2 mila km di oleodotti e gasdotti sottomarini e 26 mila km di cavi subacquei, gioca un ruolo centrale in questo sistema e in una fase segnata da tensioni geopolitiche, riconfigurazione delle rotte commerciali e crescente attenzione alla sicurezza delle infrastrutture critiche, controllare rotte, produrre tecnologia navale e proteggere le infrastrutture sottomarine è un fattore di autonomia e resilienza nazionale”.
Bucci: “Infrastrutture, tecnologia, subacquea e formazione”
“Infrastrutture, tecnologia, subacquea e formazione”, sono questi per Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, i punti fondamentali della Blue Economy. All’evento ha presenziato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.
“Dobbiamo mettere a punto un piano strategico di visione per il futuro dell’economia del mare. La Liguria è leader in Italia e nel Mediterraneo in questo settore, ma è necessario fare ancora meglio: per mantenere questo primato serve attenzione all’innovazione, prontezza nell’intercettare le nuove frontiere tecnologiche e un impegno costante nel rimanere al passo con i tempi”.
“Le infrastrutture sono fondamentali, senza non si costruisce la Blue economy. Poi tecnologia: oggi purtroppo abbiamo ancora alcune operazioni di Blue Economy che sono fatte su car e questo per me è veramente è un insulto alla nostra intelligenza. Servono piattaforme logistiche e digitali che siano in grado di gestire tutto il nostro sistema ‘In and Out’ in maniera completamente digitale a livello worldwide. Chi riesce per prima a fare una cosa del genere ha vinto e questa è una sfic per tutti noi”. Bucci ha ricordato il valore della comunicazione, sottolineando come Genova sia un punt di riferimento nel mondo per i cavi sottomarini ma soprattutto il valore del mondo della subacquea.
“Oggi la subacquea sta diventando predominante, non possiamo essere leader nella Blue Economy se non investiamo nella subacquea e non capiamo quali sono tutti i benefici che porterà la conoscenza della subacquea a un mondo che avrà sempre più importanza, non soltanto per le materie prime, per le comunicazioni, per la protezione e per la sicurezza, ma anche per la protezione del mare, l’ecosostenibilità e tutto quello che c’è in un ambiente così poco conosciuto oggi che invece è un terreno di scoperta per tutti noi”. Come la sindaca Salis, anche Bucci ha quindi posto l’accento sulla formazione. “Dobbiamo andare nelle scuole. Dobbiamo andare a insegnare alle persone che tutti i telefonini hanno passato almeno dalle due alle tre settimane su una nave, altrimenti non sarebbero qui. Ricordiamoci che senza le navi si chiuderebbe il mondo. Questi sono mestieri e professioni molto specializzati, molto particolari che però possono dare veramente il futuro a tante nuove generazioni”. Bucci ha concluso il suo intervento citando Cristoforo Colombo: “Il mare concederà opportunità a tutti, come il sonno porta i sogni”.
Cavo (Nm): “Fabbisogno 175mila posti in 5 anni, serve piano formativo strutturale”
“Un fabbisogno non coperto di 175mila persone nei prossimi 5 anni, pari al 15 per cento della forza lavoro, per un terzo dovuti alle nuove competenze. I dati forniti oggi da Mario Zanetti, delegato di Confindustria per l’Economia del Mare, hanno una rilevanza quantitativa ma anche qualitativa. Emerge evidente il mismatch e il fatto che non esistano sul mercato i profili che le aziende cercano in un settore, quello della Blue economy, che è in piena espansione. La cantieristica ha difficoltà a reperire il 45 per cento delle unità programmate, difficoltà che si riscontrano anche nella movimentazione passeggeri e merci e nella filiera ittica. Concordiamo sulla necessità di affrontare con un orientamento mirato il tema di questo mismatch e con una programmazione adeguata quello dei corsi di formazione”.
“Serve certamente un piano casa e serve parallelamente un piano strutturale della formazione. Il convegno organizzato da Confindustria ha rappresentato un momento di riflessione doverosa e di dibattito sui temi più attuali, ma anche di orgoglio per il primato riconosciuto alla Liguria che, anche e proprio sul fronte formativo, esprime eccellenze e visione: secondo i dati del Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere-OsserMare è la Regione italiana con il più alto numero di percorsi formativi legati alla Blue economy tra Its, corsi universitari, master di specializzazione, percorsi di programmazione regionale. Un passo avanti ulteriore, insieme alla dinamicità delle singole proposte territoriali, è rappresentato dal tavolo istituzionale regionale ‘ForMare’ – conclude Cavo – recentemente deliberato da Regione Liguria per la programmazione e il monitoraggio dei corsi in base ai fabbisogni degli stakeholder della Blue economy nell’ottica della realizzazione di fatto di una scuola del mare diffusa su tutto il territorio”.