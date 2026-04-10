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Uniti

Difesa dei territori montani: Anci Liguria e 26 Comuni compatti nel ricorso al TAR contro il “Decreto Montagna”

Anche dieci Comuni savonesi

boschi entroterra rurale

Liguria. Non si placa la mobilitazione dei Comuni liguri contro il cosiddetto Decreto Montagna. Si è svolto oggi un incontro operativo, coordinato da Anci Liguria, che ha riunito i Sindaci e gli Amministratori di 26 enti locali esclusi dalla nuova perimetrazione dei Comuni montani adottata dal Consiglio dei Ministri.

Al centro della riunione – presieduta da Fabio Natta, Vicepresidente di Anci Liguria e Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni – il confronto con il legale incaricato, il Professor Avvocato Antonio Bartolini del Foro di Perugia. L’obiettivo è stato l’approfondimento tecnico della documentazione e il perfezionamento dei termini delle impugnative che saranno presentate a breve al TAR del Lazio.

L’azione legale mira a ottenere il riconoscimento dello status di montanità per territori che, pur possedendo oggettive caratteristiche geografiche e socio-economiche montane, sono stati privati di tale qualifica dal recente provvedimento governativo.

La compagine dei Comuni che hanno aderito al ricorso abbraccia l’intera regione:
Genovesato: Avegno, Cicagna, Coreglia Ligure, Moneglia, Sestri Levante, Tribogna.
Imperiese: Chiusavecchia, Pompeiana, Pontedassio, Ranzo.
Savonese: Albenga, Andora, Ceriale, Cisano sul Neva, Garlenda, Ortovero, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Villanova d’Albenga, Zuccarello.
Spezzino: Beverino, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Levanto, Monterosso.

Anci Liguria si costituirà ad adiuvandum nel ricorso, schierandosi formalmente al fianco delle amministrazioni locali in una risposta compatta e unitaria.

All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti di Anci, la Direttrice reggente Annalisa Cevasco e il Vicedirettore Luca Petralia, per definire i passaggi procedurali che porteranno il ricorso davanti ai giudici amministrativi nelle prossime settimane.

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