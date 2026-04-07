Controesodo pasquale, occhi puntati su A7 e A26: anche oggi bollino rosso per le autostrade liguri

Liguria. Occhi puntati sulla A7, l’autostrada genovese che collega il capoluogo ligure con Piemonte e Lombardia e da sempre la direttrice principale per i tragitti di andata e ritorno nella nostra regione: ieri per tutto il giorno si sono verificati code e disagi dalla mattina alla sera. E la giornata di oggi è stata prevista ancora da “bollino rosso”, secondo le stime di Autostrade per l’Italia, per il traffico del controesodo delle vacanze pasquali.

Sulla A10, in direzione Genova, è previsto bollino rosso per gran parte della giornata (dalle 7 alle 19). In direzione Savona, invece, la situazione sarà migliore (bollino giallo fino alle 19). Sulla A7 Milano-Genova nessuna criticità verso la Liguria, invece, in direzione contraria è bollino rosso dalle 7 alle 19 per diventare giallo fino alle 21.

Anche sulla A12 si segnalano forti criticità. Chi viaggia verso Genova incontrerà tempi di percorrenza molto superiori alla media (bollino rosso) tra le 7:00 e le 19:00. Verso Sestri Levante, traffico da bollino giallo per tutta la giornata, con una tregua prevista solo dopo le 19:00. Per quanto riguarda l’A26 in da direzione Gravellona Toce sarà bollino rosso per dodici ore consecutive (7:00-19:00), bollino giallo verso Genova.

La situazione oggi

Alle ore 10 di questa mattina la situazione appare senza particolari criticità. Un incidente in A12, non grave, ha creato poco prima delle 9 qualche minuto di incolonnamento, poi risolto, mentre restano le criticità sulla A7, dove sono segnalati rallentamenti tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione Milano

Sulla A10, nella tratta savonese, il traffico risulta regolare.