Blue economy, Balleari: “Liguria prima in Italia per centralità del mare su imprese e lavoro”

Liguria. “La Liguria è la prima regione italiana per incidenza della blue economy: nessun altro territorio ha una quota così alta di imprese e occupati legati al mare”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, a margine dell’evento “Genova e Liguria Capitali dell’economia del mare”, organizzato da Confindustria.

“Un primato che si inserisce in un quadro nazionale di assoluta eccellenza – prosegue Balleari – come ricordato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’economia del mare in Italia conta oltre 200 mila imprese, un milione di occupati e genera 76 miliardi di valore aggiunto, con una leadership europea nei traffici marittimi e nella cantieristica ad alta tecnologia”.

“Un primato che non è solo economico, ma identitario: porti, logistica, cantieristica e turismo sono il cuore del nostro sviluppo. Continueremo a sostenere questo settore strategico con un approccio chiaro: meno parole e più risultati”.