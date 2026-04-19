Affitti brevi, i piccoli proprietari e Confedilizia contro la proposta di AVS: “Sbagliata e dannosa”

Liguria. Forte preoccupazione per una impostazione che rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato, il rischio di un aumento della pressione fiscale e l’allontanamento delle soluzioni. Questo in sintesi il commento dell’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (A.S.P.P.I) in merito alla proposta di legge presentata da Alleanza Verdi e Sinistra in Regione per il contenimento delle locazioni brevi.

Secondo quanto riportato dal sindacato il provvedimento proposto si fonda sull’assunto che i proprietari scelgano le locazioni brevi per una maggiore redditività, sottraendo così immobili al mercato residenziale. Una lettura che, secondo A.S.P.P.I., non riflette la realtà delle dinamiche reali. “Il tema non è la maggiore redditività, ma il livello di rischio – dichiara Valentina Pierobon, presidente provinciale di A.S.P.P.I. a Genova – Oggi molti proprietari si allontanano dalla locazione tradizionale perché espone a criticità concrete: morosità difficili da gestire, tempi estremamente lunghi per il recupero degli immobili e uno squilibrio crescente tra rischi e tutele. Affrontare il fenomeno della crescita degli affitti brevi senza considerare queste condizioni significa agire sugli effetti, senza incidere sulle cause. È su quest’ultime che in realtà la politica dovrebbe intervenire”.

A.S.P.P.I ritiene che sia da rigettare una proposta che non tiene assolutamente conto della realtà del mercato e delle esigenze dei proprietari immobiliari. Forse ad AVS sfugge che in Liguria, ma non solo, di fronte ad una edilizia residenziale pubblica totalmente incapace di fornire risposte abitative adeguate ad un numero sempre più crescente di famiglie, il privato deve essere considerato un alleato da coinvolgere e valorizzare, non un ostacolo da contenere e regolare“.

Il sindacato dei piccoli proprietari pone l’attenzione anche su un “dettaglio” non emerso dalla nota stampa di AVS: la proposta di legge è stata sottoposta al parere del CAL (Comitato delle Autonomie Locali), che, con delibera del 27 marzo 2026, ha espresso parere favorevole, con 25 voti su 26 componenti presenti. Nel documento è stata inoltre inserita una specifica considerazione che evidenzia l’opportunità di introdurre un aumento delle aliquote IMU sugli immobili destinati alle locazioni brevi per disincentivarne il ricorso, pur riconoscendo che si tratti di una materia prevalentemente di competenza statale.

“Si tratta di un passaggio politico molto significativo, che non è stato richiamato nella presentazione della proposta di legge, perché ne avrebbe sicuramente indebolito la portata mediatica – evidenzia Pierobon – invece di colpevolizzare chi ricorre alla locazione breve, ipotizzando anche l’aumento della pressione fiscale, occorre rendere sostenibile la locazione tradizionale: più tutele per i proprietari e incentivi concreti, a partire da una riduzione delle aliquote sugli immobili affittati a canone concordato. Con questa proposta di legge si sta andando nella direzione opposta: si penalizza invece di incentivare. Ma senza un cambio di impostazione, difficilmente si potranno ottenere risultati concreti sul piano dell’offerta abitativa. Riteniamo indispensabile un chiarimento politico su questa proposta- conclude Pierobon – Perché, se confermata nell’attuale impostazione, rischia di produrre effetti distorsivi e di allontanare ulteriormente soluzioni efficaci”.

Valentina Pierobon

Anche dal settore edilizio non mancano le critiche: Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente di Confedilizia nazionale, e Paolo Prato, presidente della Federazione ligure della proprietà edilizia, contestano fortemente la proposta di legge di AVS.

“La Confedilizia critica ogni approccio “dirigista e vincolistico” alla questione. Se la proposta di legge fosse approvata i Comuni avrebbero la possibilità, di individuare aree del loro territorio in cui limitare o bloccare il rilascio di autorizzazioni per l’avvio di locazioni brevi e verrebbe costituito un osservatorio regionale per monitorare il fenomeno. Per Nasini e Prato tale stretta sugli affitti brevi impedirebbe ai proprietari di locare liberamente i propri immobili. L’effetto sarebbe che l’immobile resta di proprietà del privato, ma la decisione su come usarlo passa ormai dal potere politico” affermano.

“La proposta di legge di Avs altro non è che un intervento eccessivo su una materia già regolata dal Codice Civile. Inoltre, limitare gli affitti brevi non aumenterà la disponibilità di alloggi per affitti lunghi, ma porterà solo a una diminuzione dei posti disponibili per i turisti costituendo un autogol per tutto il comparto economico. Per Nasini e Prato la proposta alternativa, invece che nuovi vincoli, rimane sempre quella di incentivare le locazioni a lungo termine attraverso la riduzione dell’Imu e maggiori garanzie per i proprietari di ottenere la disponibilità degli immobili tramite le procedure di sfratto in tempi brevi”.

“La crisi abitativa non si placa con nuovi interventi statali, ma con più libertà, meno regolamentazione imposta” concludono Nasini e Prato.

I DATI – In Liguria ad oggi (dati di fine 2025) gli Aaut attivi sono 39.099 così suddivisi: 11.569 nella Città Metropolitana di Genova, 8.035 in provincia di Imperia, 12.165 in Provincia di Savona e 7.330 in Provincia della Spezia. Da gennaio a settembre del2025 (dati dell’Osservatorio Ligure) in Liguria si sono pertanto registrate 17.921.502 presenze di cui 3.972.329 nei soli Aaut; relativamente al solo dato di settembre si sono registrate 2.281.745 presenze di cui 396.521 negli Aaut. Analizzando il dato da gennaio a settembre per provincia spicca Savona con 5.862.402 presenze (di cui 1.123.632 negli Aaut) seguita da Genova (5.273.855, 1.442.129 Aaut), Imperia (3.534.805, 691.560 Aaut) e La Spezia (3.336.249, 800.817 Aaut).