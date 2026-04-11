A10, sabato di traffico intenso: diversi i chilometri di coda nel savonese

Agg. ore 13:30. La situazione appare in miglioramento, ma permane ancora una coda di 4 km tra Albenga e Borghetto, in direzione Genova, per lavori.
Liguria. Anche in questo sabato 11 aprile si registrano disagi al traffico autostradale in Liguria, in particolare nel savonese.
Nel momento in cui scriviamo, infatti, sono presenti circa 10 km di code sparse, tutte in direzione Genova, a causa dei lavori in corso.
La situazione: coda di 4km tra Albenga e Borghetto, in direzione Genova; coda di 5km tra tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.
Coda di 1km anche tra Confine di Stato e Barriera Confine di Stato, sempre in direzione Genova.
Articolo in aggiornamento