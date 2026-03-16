Vittime del dovere, proposta di legge regionale. Bozzano: “Non solo memoria ma sostegno concreto”

Si sono svolte oggi in I Commissione di Regione Liguria le audizioni sulla proposta di legge regionale n. 55 “Interventi a sostegno delle vittime del dovere”, presentata dai consiglieri Veronica Russo, Laura Lauro, Gianmarco Medusei, Rocco Invernizzi.

Nel corso della seduta sono stati ascoltati i rappresentanti dell’Associazione Vittime del Dovere e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

“Si tratta di un provvedimento importante – dichiara il presidente della I Commissione Alessandro Bozzano – con cui la Regione intende rafforzare il riconoscimento verso chi ha perso la vita o ha riportato gravi conseguenze nell’adempimento del proprio dovere al servizio dello Stato e della sicurezza dei cittadini”.

“Le audizioni – prosegue Bozzano – hanno offerto contributi utili che la Commissione valuterà con attenzione nel prosieguo dell’iter. L’obiettivo è arrivare a un testo che garantisca un sostegno concreto alle vittime del dovere e alle loro famiglie e che, allo stesso tempo, contribuisca a mantenere viva la memoria del loro sacrificio”.

La proposta di legge prevede, tra le principali misure, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le vittime del dovere e i loro familiari, borse di studio per i figli e gli orfani e l’istituzione di una Giornata regionale dedicata alla loro memoria.