Villanova d’Albenga, tragedia sull’Aurelia Bis: una persona morta dopo un incidente in moto

Villanova d’Albenga. Tragedia questa sera sull’Aurelia Bis che collega Albenga a Villanova, dove un uomo di 50 anni è morto a causa di un gravissimo incidente stradale.
Secondo le primissime informazioni, la vittima stava viaggiando su una moto quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un furgone.
Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, ma non c’è stato niente da fare: nonostante svariati minuti di massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, l’uomo è deceduto.
Nel momento in cui scriviamo (ore 21.45) il tratto di Aurelia Bis che collega Villanova d’Albenga ad Alassio è ancora chiuso al traffico per permettere i rilievi del caso.
Aggiornamenti nelle prossime ore