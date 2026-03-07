  • News24
Schianto

Villanova d’Albenga, tragedia sull’Aurelia Bis: una persona morta dopo un incidente in moto

La vittima è un uomo di 50 anni, inutili i soccorsi e il massaggio cardiaco

Villanova d’Albenga. Tragedia questa sera sull’Aurelia Bis che collega Albenga a Villanova, dove un uomo di 50 anni è morto a causa di un gravissimo incidente stradale.

Secondo le primissime informazioni, la vittima stava viaggiando su una moto quando, per cause ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un furgone.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, ma non c’è stato niente da fare: nonostante svariati minuti di massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, l’uomo è deceduto.

Nel momento in cui scriviamo (ore 21.45) il tratto di Aurelia Bis che collega Villanova d’Albenga ad Alassio è ancora chiuso al traffico per permettere i rilievi del caso.

Aggiornamenti nelle prossime ore

