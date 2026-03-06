Vigili dell’ordine, elezioni RSU a Savona: Filcams CGIL Savona e UILTuCS Liguria segnano la vittoria del sindacato confederale

Savona. Le organizzazioni sindacali confederali Filcams CGIL Savona e UILTuCS Liguria comunicano con soddisfazione l’esito delle elezioni per il rinnovo della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dei Vigili dell’Ordine, svoltesi il 4 marzo. “Dal voto delle lavoratrici e dei lavoratori emerge chiara la fiducia accordata alle nostre sigle”, commentano Giovanni Tiglio (Filcams CGIL Savona) e Giacomo Larocca Conoscente (UILTuCS Liguria)

Dallo scrutinio risulta che UILTuCS Liguria ha ottenuto 30 voti, Filcams CGIL Savona 21 voti, mentre UGL 26 voti: “le due organizzazioni confederali insieme superano le preferenze e confermano centralità e rappresentatività nei luoghi di lavoro”.

“Questo risultato rappresenta un riconoscimento dell’impegno quotidiano nella tutela dei diritti, nella contrattazione e nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Filcams CGIL Savona e UILTuCS Liguria ringraziano tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto e i candidati che si sono messi a disposizione per rappresentare i colleghi in RSU”, concludono.