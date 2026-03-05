Vigili del fuoco, “Memorial Ermano Fossati”: il Comando savonese terzo classificato

Si è tenuto domenica 1 marzo a Finale Ligure il 6° Campionato Italiano Vigili del Fuoco Trail “Memorial Ermano Fossati”, all’interno dell’ormai super collaudata gara Trail del Marchesato.
Il Campionato Italiano VVF si è svolto sulla distanza 16Km con 1.000 metri di dislivello positivo: alla gara hanno partecipato 37 comandi del Corpo provenienti da tutta Italia per un totale di 120 atleti.
La gara, prima del calendario dedicato al podismo, ha visto in ordine di arrivo: primo Classificato il Comando di Belluno con 52 punti, seguito dal Comando di Cuneo con 47 punti e terzo classificato il Comando di Savona con 26 punti a pari merito con il Comando di Verbania.